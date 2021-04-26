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  4. Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı- sopalı kavga: Çok sayıda gözaltı var

Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı- sopalı kavga: Çok sayıda gözaltı var

26.04.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da hurdacılık yapan akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı, tahralı ve balyozlu kavgada 4 kişi yaralandı, 13 kişi de gözaltına alındı. Kavgaya karışan 17 kişiye kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 107 bin 100 TL para cezası uygulandı.

Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı- sopalı kavga: Çok sayıda gözaltı var

Olay, saat 21.50 sıralarında Hamidiye Mahallesi 737 Sokakta meydana geldi. Hurdacılık yapan iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DEVRİYE GÖREVİ YAPAN POLİS EKİBİ FARK ETTİ

Tartışmaya iki ailenin çalışanları da katıldı. Tartışmanın büyüyüp bıçaklı, sopalı, tahralı ve balyozlu kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı. Kavgaya, devriye görevi yapan polis fark edip ilk müdahaleyi yaptı.

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ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralı 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 13 kişi ise gözaltına alındı.

Polis kavgaya karıştığı belirlenen toplam 17 kişiye kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 107 bin 100 TL para cezası uyguladı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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