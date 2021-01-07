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Hurdacılara 120 polisle ani baskın

07.01.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Antalya’da 120 kişilik polis ekibiyle Zeytinköy bölgesindeki hurdacılara yönelik operasyonda bir iş yerindeki demir kafesli zuladan çok sayıda demir kesme makası, matkap, vantilatör, yangın tüpleri, spiral ve kaynak makinesi çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, motosikletli yunus timlerinin de desteğiyle Zeytinköy bölgesindeki Yeşildere ve Gebizli Mahallesinde çalıntı mal alındığı ve satıldığı ileri sürülen 7 iş yeri için operasyon kararı alındı. Yaklaşık 120 polis operasyon için Yeşildere Mahallesi’ndeki bir benzin istasyonu yerleşkesinde hazırlık yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler arama kararı eşliğinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Hurdacıların iş yerine giren ekipler kimlik sorgusu yaptı. Aranma kararı bulunan bir kişi gözaltına alındı. İş yeri sahibinin ruhsatı ve çalışanların sigortasının olup olmadığı sorgulandı. Ekipler iş yerinin her bölmesinde didik didik arama yaptı. Aramalarda ruhsatsız tabanca, tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

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Ekipler bir hurdacı dükkanında ise çek çek diye tabir edilen hurda malzeme toplanılan arabaların hepsinin içindeki malzemeleri çalışanlardan yere dökmesini istedi. Aynı iş yerini de detaylı şekilde arayan ekipler, demir kafes şeklinde kapatılan bir bölmede çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar ele geçirdi. İş yeri çalışanı kafes şeklindeki yere girerek sakladığı çok sayıda spiral, matkap, demir kesme makası, yangın tüpleri, araç takviye kabloları, tost makinesi, kaynak makinesi, dalgıç pompalar, makaralı kablo ve dev vantilatör pervanesi ele geçirildi. Ekipler seri numarasından sorgulamasını yaptıkları yangın tüplerinin çalıntı olduğunu belirledi.
İş yerinde, beslenmesi tehlikeli cinsler arasında yer alan pitbull cinsi köpek de HAYDİ ekiplerince alındı. (İHA)

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