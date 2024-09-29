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Hüseyin Çelik'ten sert sözler! "Bu korkunç" diyerek açıkladı: "Türkiye bundan dolayı düzelmiyor"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.09.2024 23:37
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Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye uygun olmadığını ifade eden Çelik, "Biz de militan yargımızı oluşturduk. Bu korkunç işte Türkiye bundan dolayı düzelmiyor" dedi. Açıklamasının devamında Çelik "Üniversite harç parası kaldırdık. Dünyanın en yanlış işini yaptık" dedi.

Hüseyin Çelik'ten sert sözler! "Bu korkunç" diyerek açıkladı: "Türkiye bundan dolayı düzelmiyor"

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sunduğu programa konuk oldu. "Bu kadar imam hatip okulu gerekli değil" diyen Çelik, "Üniversite harç parası kaldırdık. Dünyanın en yanlış işini yaptık" dedi.

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Ayrıca, Çelik "Bana göre şuan devlet çalışmaz hale geldi. Bu Türk Tipi Başkanlık Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bize göre değil. Biz de militan yargımızı oluşturduk. Bu korkunç işte Türkiye bundan dolayı düzelmiyor." diye konuştu.

Çelik'in açıklamasından satır başları:

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ BİZE GÖRE DEĞİL"

"Bana göre şuan devlet çalışmaz hale geldi. Bu Türk Tipi Başkanlık Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bize göre değil. Seçimden önce hatırlayın 6'lı masa 'Parlamenter Sistem' demiyor muydu? Mansur Yavaş bir aykırı çıkış yaptı. Onun dışında Sayın Özgür Özel, Sayın Ekrem İmamoğlu parlamenter sistemden bahsediyor mu? Hayır. Onlar da şunu hayal ediyor; 'Biz geleceğiz iktidar olacağız, bundan biraz da bir faydalanalım'

"TÜRKİYE BUNDAN DOLAYI DÜZELMİYOR"

Biz geldiğimizde şunu yapmalıydık. Öyle bir adalet sistemi kurmalıydık ki, herkes desin ki: 'Helal olsun kardeşim, Müslümanlık da budur, insanlık da budur, adalet de budur.' Hayır biz de militan yargımızı oluşturduk. Bu korkunç işte Türkiye bundan dolayı düzelmiyor.

"BEN OLSAN HARÇ PARASI KOYARIM"

Üniversite harç parası kaldırdık. Dünyanın en yanlış işini yaptık. Ben olsam üniversiteye harç parası koyarım. Vakti yerinde olandan alırım, olmayana kredi veririm, burs veririm 'Paranı öde' derim.

"MAALESEF ÇOK İYİ BİR YERDE DEĞİLİZ"

Üniversitelerimiz rezil durumda. 206 tane şu anda üniversite var. Biz her zaman niteliği niceliğe kurban eden anlayışa sahibiz. Sayı 206'ya çıktı ama öğretim üyesi kalitesi, araştırmaya ayırdığımız para, dünya bilimine olan katkımıza göre mukayese yaptığınız zaman maalesef çok iyi bir yerde değiliz."

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Çelik üniversite
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