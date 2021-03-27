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  4. Hüseyin İnal kimdir? İşte MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Hüseyin İnal hakkında bilgiler...

Hüseyin İnal kimdir? İşte MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Hüseyin İnal hakkında bilgiler...

27.03.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla birlikte, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi. Peki Hüseyin İnal kimdir? İşte Hüseyin İnal hakkında son bilgiler...

Hüseyin İnal kimdir? İşte MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Hüseyin İnal hakkında bilgiler...

MİT Irak'ın kuzeyinde Irak/Metina bölgesinde düzenlemiş olduğu operasyonla birlikte, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirdi. Peki kullanıcıların sorguladığı Hüseyin İnal kimdir?

HÜSEYİN İNAL KİMDİR?

MİT'in, Irak/Metina'da düzenlediği operasyonla birlikte, örgütün kırsal kadrosuna Yunanistan Lavrion Kampı'ndan katılan Karker Kürecik kodlu Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi. Karker Kürecik kodlu Hüseyin İnal, Yunanistan Lavrion kampında örgütsel eğitim almış ve ardından Terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosuna katılmak amacıyla 2018 senesinde Irak'ın kuzeyinde bulunan örgüt kamplarına geçmişti.

Yaklaşık 3 sene PKK kamplarında görev alan Karker Kürecik kod Hüseyin İnal'ın Türkiye'de eylem yapmak amacıyla Metina bölgesinde bir toplantıya katılacağını tespit eden MİT, Hüseyin İnal ve beraberinde bulunan 2 örgüt mensubunu daha 22.02.2021 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu operasyonla etkisiz hale getirdi.

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MİT

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