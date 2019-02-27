SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) esir değişimi anlaşmasının uygulanmasını engellemekle suçladı.

Husilere bağlı Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murteza, Husilere ait "El Mesire" televizyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında imzalanan esir değişimi anlaşmasının uygulanması önündeki engelin BAE olduğunu belirtti.

Yemen hükümetinin takas konusunda bir etkisinin olmadığını savunan Murteza, ellerinde "BAE'nin anlaşmadan memnun olmadığı" yönünde bilgiler olduğunu söyledi.

"Amman istişareleri faydasızdı ve istişarelere bu şekilde devam edemeyiz." diyen Murteza ayrıca, konuyla ilgili kurulan yürütme mekanizmasına rağmen esirlerin çoğunun hâlâ kayıp olduğunu ve akıbetlerinin bilinmediğini kaydetti.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de BM himayesinde gerçekleştirilen istişare toplantılarında, esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmiş, esir ve tutuklu takasıyla ilgili oluşturulan denetleme komitesi de ocak ve şubat aylarında Ürdün'ün başkenti Amman'da iki kez toplanmıştı.

