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  4. Husumetlisi sanıp vurdu, gerçek bambaşka çıktı!

Husumetlisi sanıp vurdu, gerçek bambaşka çıktı!

30.10.2023 12:07 | Son Güncelleme:
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Telefonda tartıştığı kişiyle konuşmak için Kayseri'den Kırşehir'e giden şahıs, husumetlisi sandığı kişiyi tüfekle vurup kaçtı. Kayseri ve Kırşehir emniyetinin ortak çalışması sonucu vurulan şahsın yanlışlıkla hedef alındığı ortaya çıktı. Kısa sürede yakalanan şüpheli tutuklandı.

Husumetlisi sanıp vurdu, gerçek bambaşka çıktı!

Olay, Kırşehir'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı Göçen Caddesi üzerinde yaşanan olayda E.K. ve A.K., telefonda tartıştıkları A.G.'yi hedef aldı. Kayseri'den Kırşehir'e gelen iki arkadaş, A.G. yerine yanlışlıkla F.M.'yi vurdu. Şüphelilerin güvenlik kamerasına da gelişlerinin yansıdığı olayda yaralanan F.M., Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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YANLIŞLIKLA HEDEF ALINMIŞ

F.M., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine verdiği ifadede olayla hiçbir ilgisinin olmadığını anlattı. İncelemesini derinleştiren polis, güvenlik kameraları ve tanık ifadelerini değerlendirdi. Kayseri emniyeti ile yapılan ortak çalışmada F.M.'nin yanlışlıkla hedef alındığı ortaya çıktı.

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Yakalanarak Kırşehir emniyetinde ifadeleri alınan şüphelilerden E.K. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevine gönderilirken, A.K. ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kırşehir

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