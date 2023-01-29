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Husumetlisini sokak ortasında vurdu! Olay yerinden kaçtı

29.01.2023 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda iddiaya göre sokakta karşılaşan husumetli iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada Onur G. bacağından vurularak yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçtı.

Husumetlisini sokak ortasında vurdu! Olay yerinden kaçtı

Olay, saat 17.40 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki kişi sokakta karşılaştıktan sonra tartışmaya başladı. Daha sonra kavgaya dönüşen olay sırasında Onur G. bacağından silahla vuruldu. Şüpheli saldırının ardından sokaktan koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Yaralı Onur G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Emniyet ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Görgü tanığı Burhan G., "Burada oturan Onur isminde bir arkadaşımız vardı. Silahlı kişiler tarafından vurulmuş. Yaralı arkadaş hastaneye kaldırılmış" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu silahlı saldırı

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