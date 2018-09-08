HABER

İbadi’ye peş peşe istifa çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 19:56 | Son Güncelleme

Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu ve Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Kaolisyonu, Başbakan Haydar el-İbadi ve kabinesine istifa çağrısı yaptı

BAĞDAT (AA) - Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılan seçimlerin birincisi Mukteda es-Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu, Basra’da hizmet yetersizliği ve halk ayaklanmalarına karşı Başbakan Haydar el-İbadi ve kabinesinin istifa etmesini istedi.

Irak Meclisi’nde Sairun Koalisyonu Başkanı Hasan Akuli, yaptığı basın toplantısında, "Basra’da yaşananlardan dolayı, Başbakan İbadi ve kabinesinin derhal istifa etmesini talep ediyoruz. Biz, daha güçlü bir hükümet kurmak için çaba göstereceğiz." dedi.

Öte yandan, Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Kaolisyonu Sözcüsü Ahmet el-Esedi de yaptığı basın toplantısında, Basra’da yaşanan olumsuzluklar ve sivillerin kanlarının akması nedeniyle İbadi ve hükümet kabinesini istifaya çağırdı.

PARTNERBiz buraya kendimizi yakmaya geldikBiz buraya kendimizi yakmaya geldik
Gelin arabası gibi süslediği otomobille gelip kuyumcuyu soymaya kalktı (2)Gelin arabası gibi süslediği otomobille gelip kuyumcuyu soymaya kalktı (2)
Manisa'da feci kaza! Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 24 yaralıManisa'da feci kaza! Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 24 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Doğu Kudüs Gazze israil

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da feci kaza! Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 24 yaralı

Manisa'da feci kaza! Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 24 yaralı

İstanbul'da şüpheli valiz etrafında insan seli! Görüntü almak için birbirleriyle yarıştılar

İstanbul'da şüpheli valiz etrafında insan seli! Görüntü almak için birbirleriyle yarıştılar

İstanbul'da tacizci garsona koca tuzağı! Sokak ortasında meydan dayağı yedi!

İstanbul'da tacizci garsona koca tuzağı! Sokak ortasında meydan dayağı yedi!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Suriye açıklaması: Suriye’nin geleceğinde Esad yer almamalı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Suriye açıklaması: Suriye’nin geleceğinde Esad yer almamalı

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş İdlib açıklaması: 2 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş İdlib açıklaması: 2 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.