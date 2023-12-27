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  4. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Alper Rende ile olan diyaloğu sosyal medyada gündem oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Alper Rende ile olan diyaloğu sosyal medyada gündem oldu

27.12.2023 00:40 | Son Güncelleme:
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Fenomen Alper Rende'nin İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuşması sosyal medyayı salladı. Çektikleri videolarla ve yaşadığı aşkla gündeme gelen Alper Rende ve Betül Çakmak çifti 2021 yılında yollarını ayırmıştı. Evlenmesi beklenilen çiftten geçtiğimiz günlerde barışma haberi gelmişti. Belediye Başkanı İmamoğlu, Alper ve Betül'ün barışmasıyla ilgili konuştu. İmamoğlu'nun 'Betül ile barışmana çok sevindim. Betül'e iyi davran, ben Betül'den yanayım' sözleri çok konuşuldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Alper Rende ile olan diyaloğu sosyal medyada gündem oldu

Youtuber ve Fenomen Alper Rende'nin İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuşması sosyal medyada gündem oldu. 2019 yılında yaşadıkları aşk ile adlarından söz ettiren ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Alper Rende ve Betül Çakmak çifti 2021 yılında yollarını ayırmıştı. Çiftin sevenleri bu habere üzülse de bu ayrılık fazla uzun sürmedi.

Rende ve Çakmak çifti barıştıklarını geçtiğimiz hafta 'Nerede kalmıştık?' videosu çekerek hayranlarına duyurdu. Çift bu videoyla sosyal medyada büyük ses getirirken Alper Rende'den konuşulacak bir video daha geldi.

"BEN BETÜL'DEN YANAYIM HABERİN OLSUN"

Rende, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile samimi sohbetini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ekrem İmamoğlu'nun fenomene söylediği sözler sosyal medyada gündem yarattı. İmamoğlu, "Valla Alper, Betül ile barışmana çok sevindim. Bu zor zamanlarda moral verici bir detay oldu. Biliyorsun, memleket meselesine dönüştü. Betül'e iyi davran ,ben Betül'den yanayım haberin olsun" sözleriyle herkesi gülümsetti.


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