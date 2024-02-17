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İBB Başkanı İmamoğlu çifti 'Erdoğan Sergisi'ni gezdi: "Memleket için yapılan her iş kimsenin şahsi meselesi değil"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.02.2024 16:34 | Son Güncelleme:
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde hayata geçirilen projelerin anlatıldığı 'Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi'ni gezdi. İBB Başkanı "Memleket için yapılan her iş bizim işimiz. Kimsenin şahsi meselesi değil" diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu çifti 'Erdoğan Sergisi'ni gezdi: "Memleket için yapılan her iş kimsenin şahsi meselesi değil"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, geçen yıl İletişim Başkanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılının etkinlikleri kapsamında İstanbul'un farklı noktalarına kurulan dijital sergi alanlarından olan Üsküdar Meydanı'ndaki 'Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi'ni gezdi.

İMAMOĞLU: "KİMSENİN ŞAHSİ MESELESİ DEĞİL"

Sözcü'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarı döneminde yapılanların dijital ekranlarda anlatıldığı sergi alanına giren İmamoğlu "Burayı bir göreyim istedim. Memleket için yapılan her iş bizim işimiz. Öyle bakarız, öyle bakıyoruz yani. Kimsenin şahsi meselesi değil" dedi.

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Erdoğan'ın geçmişteki konuşmalarının yayınladığı dijital sergideki ekranlarda "Huzurun yüzyılı", "Ulaştırmanın yüzyılı", "Eğitimin yüzyılı", "Üretimin yüzyılı", "Gücün yüzyılı", "Savunmanın yüzyılı", "Bilimin yüzyılı", "Enerjinin yüzyılı", "Şefkatin yüzyılı" ve "Sağlığın yüzyılı" ile "Togg kilometre taşları" ve "Maziden Atiye" konulu gösterimler yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
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