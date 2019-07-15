İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.'
15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 15 Temmuz 2019
15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/mG84cEoYuO
Okuyucu Yorumları 0 yorum