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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 08:02 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda '15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.' dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.'

15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."


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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz

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