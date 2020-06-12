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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 10:57 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayasofya tartışmalarıyla ilgili olarak "Türkiye’nin gündemi değil." açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de Çalar Saat programına konuk oldu. İstanbul'un çok önemli bir kent olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Yakında 1 yılımız dolacak. 3 ayda pandemiye odaklıyız. Belediyeciliği bir kenara koyup ihtiyaçlara, sosyal yardımlara odaklandık. 9 aylık belediyeciliğimizde iş ürettik. Büyük bir anlayış değişimine kavuştu İstanbul. Şeffaf bir İstanbul olacak dedik. Her gün İBB konuşuluyor. İstanbul'la ilgili bu kadar bilginiz var mıydı?" dedi.

Yönetimde şeffaflık ve adalet vurgusu yapan İmamoğlu, "İstanbul Türkiye'nin motor gücü. Her kuruşun hesabını vereceğiz dedik. Her şeyimiz toplumun önünde. Devlet her gün bizi denetliyor." diye konuştu.

'NE BEN NE MANSUR BEY BUNA SIĞINACAK DEĞİLİZ'

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Ciddi bir akıl tutulması var. Hedef hizmet etmek. Engelleme, işe mani olma kredi onaylamama var. Ne ben ne Mansur bey buna sığınacak değiliz. Altyapı konularında çare üretiyoruz, finansman buluyoruz, bulacağız.

AYASOFYA AÇIKLAMASI

Ayasofya, 1500 yıllık tarihi bir emanet. Orada ezan-ı şerifimiz okunuyor her vakitte. İslami eserlerin sunulduğu külliye tarafı var. Turizmin dip yaptığı, yüz binlerce insanın işsiz kaldığı bir ortamda bu tartışmayı açmak niye? Türkiye’nin gündemi değil."

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