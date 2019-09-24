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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 14:05 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nca (TCDD) tarihi Sirkeci ve Haydarpaşa Garları'nın bazı bölümleri, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiraya verilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu yerlerin tümünü kiralamak için ihaleye gireceklerini söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

Resmi Gazete'de 22 Eylül Pazar günü yayımlanan ilana göre, Sirkeci ve Haydarpaşa Garları'nın bazı bölümleri, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiraya verilecek.

İHALE 4 EKİM'DE YAPILACAK

TCDD tarafından verilen ilanda ihalenin, 4 Ekim'de yapılacağı belirtildi. Aylık kira bedeli 30 bin TL üzerinden açılacak ihaleye katılmak için 90 bin TL teminatın bankaya yatırılması gerekirken, kiralama süresi, 15 yıl olarak belirlendi. İhale şartnamesinin 3'üncü maddesi şöyle:

'İhale konusu taşınmazların belirtilen kullanım amacı doğrultusunda kullanılabilmesi için İlgili Kurum ve Kuruluşlardan her türlü izin ve ruhsat alınması, bakım ve onarımları Kiracı tarafından yapılacaktır. Gerekli izin, ruhsat, bakım ve onarım masrafları Kiracıya ait olacaktır. İzin, ruhsat, bakım ve onarım için 6 aylık 'ön izin sözleşmesi' imzalanacaktır. Ön izin sözleşme süresi içinde güncel kira bedelinin yüzde 20 tutarı ön izin sözleşme imzalanması aşamasında peşin tahsil edilecektir. İzin ve ruhsatların alınmasına müteakip işletme süresi olarak Ön İzin Sözleşme Süresi dahil 15 (onbeş) yıl süreli ana sözleşme akdedilecektir.'

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İMAMOĞLU'DAN HAYDARPAŞA VE SİRKECİ GARI AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam katıldığı televizyon programında, söz konusu ihaleye katılacaklarını belirtip, şunları söyledi:

"Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı ihaleye çıkıyor. Büyükşehir belediyesi olarak tümüyle almak için ihaleye gireceğiz. Turizm, kültürel, sosyal hizmetler diye çıktı. Biz orada kararlı şekilde İstanbul halkı adına, İBB olarak katılacağımızı duyuralım. Harem'e Haydarpaşa'yı da katarak kültürel alan oluşturarak bayram kutlamasının eksenini orada kurmak istiyoruz. Harem Üsküdar alanında trafiğe kapalı raylı sistem olacak."

KİRALANACAK BÖLÜMLER

Tapu kayıtlarına göre, Sirkeci Garı'nın yer aldığı 1 ada, 20 parsel 98 bin 199 metrekare. TCDD ise bu alanın 2 bin 420 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 4 bin 170 metrekaresini kiraya verecek. Yine tapu kayıtlarına göre, 240 ada 16 parselde bulunan Haydarpaşa Garı, 390 bin 700 metrekarelik alanı kapsıyor. Kiraya verilecek bölüm ise 2 bin 340 metrekarelik kısmı kapalı olmak üzere toplam 25 bin 50 metrekarelik alan.

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Kaynak: DHA

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