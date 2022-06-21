İBB kitapçısında skandal! Satılan kitapta çocuk tacizine yer verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait İstanbul Kitapçısında çocuk kitapları kategorisinden satışa sunulan 'Çıtır Çıtır Felsefe' isimli kitapta bir çocuğun cinsel tacize uğramasının konu edildiği görüldü. Kitapta, bir erkek çocuğunun arabada yanına oturan bir erkek tarafından nasıl taciz edildiği detaylarıyla anlatıldı. Olay, büyük tepkilere yol açtı.

DİLEK İMAMOĞLU İDDİASI

Akşam'ın haberine göre 'Çıtır Çıtır Felsefe' isimli kitabın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu tarafından 2020 yılında öneri olarak sunulduğu öne sürüldü.

