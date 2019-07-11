İBB Meclisi, İmamoğlu'na borçlanma yetkisi verdi

Teklifi değerlendiren Plan ve Bütçe Komisyonu hazırladığı raporda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 28 Kasım 2018 tarihinde İBB Meclisince onaylanan 2019 Mali Yılı Bütçesinde toplam 3 milyar 200 milyon liralık iç ve dış borçlanma öngörülmüştür. Bu tutarın, İBB 2019 Yılı Finansman Ekonomik Sınıflandırması tablosunda 1 milyar 525 lira iç borçlanma, 1 milyar 675 lira dış borçlanma olarak tasnif edilmiştir." denildi.

Müdürlük tarafından hazırlanan teklifte, belediyenin nakit ihtiyacının karşılanması ve projelerin finansmanında kullanılmak üzere yurt içi bankalardan kaynak teminine gidilmesi gerektiği belirtilerek 1 milyar 225 milyon liralık borçlanma yetkisi verilmesi istendi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, borçlanma yetkisi talebinde bulunan İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'na, belediyenin nakit ihtiyacının karşılanması ve projelerin finansmanında kullanılması için yurt içi bankalardan 1 milyar 525 milyon lira borçlanma yetkisi verilmesini oy birliğiyle karara bağladı.

Komisyon raporunda istenilen 2 milyar 225 milyon liralık miktarın değil, 1 milyar 525 milyon lira borçlanmaya gidilebileceğine vurgu yapılarak "Yurt içi bankalardan borçlanma yapılabilmesine karar verilmesi, borçlanmanın zamanı, miktar ve şartlarının belirlenmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu, komisyonumuzca uygun görülmüştür." denilerek olayı meclis gündemine sevk etti.

Konu Saraçhane'deki binada yapılan meclis toplantısında ele alındığı sırada tartışmalar yaşandı. CHP'li Meclis Üyesi Ediz Zeyrek, komisyonda istenilen miktarda bir borçlanma yetkisinin çıkmadığını belirterek durumu eleştirdi.

Bunun üzerine ise Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen, bir önceki yıl belirlendiği gibi hiçbir kısıntıya gidilmeden en üst seviyede iç borçlanma yetkisi verildiğini kaydetti.

Ekrem İmamoğlu ise 2 milyar 225 milyon liralık borçlanma yetkisi talebinde bulunmalarının gerekçelerini anlattı. "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha büyük borçlanmaları ihtiyacı olduğu bir kesinliktir" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: