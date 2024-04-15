İBB Meclisi'nden yıllar sonra bir ilk: İmamoğlu hızlı başladı! İlk toplantıda hükümete bu çağrıyı yaptı

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ilk encümen toplantısı bugün yapıldı. İmamoğlu, yerel seçimlere değindiği açıklamasında, "31 Mart yerel seçimlerinde halkımız demokratik hakkını kullanmış ve İstanbul'u 5 yıl daha yönetmemiz için bize sorumluluk yüklemiştir. 5 yıl boyunca gösterdiğimiz gayret ve hizmetin halkımız nezdinde takdirle karşılanması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Yıllardır AK Parti'nin çoğunluğunda olan İBB Meclisi'nde CHP'nin çoğunluğu kazanmasıyla bir ilk yaşandı. AK Parti'nin teklifi oy çokluğuyla mecliste reddedildi.

'DEMOKRATİK' VURGUSUYLA BAŞLADI

İmamoğlu, yeni döneme ilişkin, "İkinci dönemimizde de İstanbul'un atılım ve yatırım dönemi daha da büyüyerek devam edecektir" mesajını verdi.

"Milletimiz 31 Mart seçimlerinde çok değerli mesajlar vermiştir" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Her birimiz o mesajları iyi anlamak ve gereğini yapmakla yükümlüdür. Her şart altında ortak akıl, istişare ve uzlaşma kültürüyle hareket eden, İstanbulluların menfaatlerini en üst seviyede önceleyen, tam anlamıyla demokratik Meclis tecrübesini tam anlamıyla hemşehrilerimize yaşatacağız."

"PARTİZANLIK BİZİM ANLAYIŞIMIZDA YOK"

İmamoğlu, şöyle devam etti: "31 Mart seçim sonuçları adaletli, dürüst, sorun çözme odaklı bir siyaset talebinin net ifadesidir. 31 Mart, insanları kutuplaşmayan, ortak akla dayanmayan ve vicdanlı bir siyaset talebinin net ifadesidir. Bizim hizmet anlayışımızda hiçbir kesim bir diğerinin düşmanı ve hasmı değildir, olamaz ve olmamalıdır. Partizanlık bizim yönetim anlayışımızda yoktur. Önümüzdeki 5 yıl boyunca bunu göstermek için adımlar atmaya devam edeceğiz."

İMAMOĞLU'NDAN HÜKÜMETE ÇAĞRI

Seçilen meclis üyelerine, belediye başkanlarına ve hükümete çağrı yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Gelin, İstanbul'umuzu ve ülkemizi güzel ve müreffeh günlere hep birlikte taşıyalım. Gelin, 31 Mart'ı demokrasiyle taçlandıralım. Gelin, bu sonucu hukuk devletine dönüşmemiz için gerekli sinerjiye dönüştürelim. Gelin, hukuk devletini demokrasimizi ve kardeşlik iklimimizi yeniden tesis edelim. Gelin, akılcı, şeffaf ve hesap verebilir politikalarla ekonomimizin ayağa kalkmasına hep birlikte el verelim. Gelin, hep birlikte İstanbul'umuzu ve ülkemizi hep birlikte depreme hazırlayalım."

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI'NIN TUTUKLANMASINA TEPKİ

İmamoğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün Antalya’daki teleferik kazasıyla ilgili soruşturmada tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllar boyunca Soma faciasından Pamukova'ya, benim de çok sevdiğim insanları kaybettiğim Çorlu Tren Faciası'na kadar pek çok olay süreç içerisinde ortadadır. Yıllar geçmesine rağmen mahkemeleri sürüyor. Kazalar ve facialar ihmal üzerinden gerçekleşmişse sorumluların partisine bakılmadan cezası verilmelidir. Bu gereklilik iktidar mensupları için ne ise benim partim CHP için de aynı şekilde uygulanmalıdır ve eşit olmalıdır. Adalet herkesi eşitlemelidir. Bu bahsi geçen işlerde yıllardır birileri korunurken Antalya'da yaşanan kazada Kepez Belediye Başkanımızın tutuklanması, hızlı tutuklanması akıl ve vicdanlarda soru işaretleri bırakmıştır. Bunun nedeni adaletin adamına göre tecelli etmiş olması duygusunu yaşatmıştır. Bu duygunun gözetilmesinin önemli olduğunu duyurmak isterim. Kamuoyuna bu anlamda bir vicdan çağrısı yapmak isterim."

CHP AÇISINDAN BİR İLK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan belediye meclis toplantısı, meclis çoğunluğunun CHP’ye geçmesinin ardından ilk olma özelliği taşıyor.

CHP yerel seçimlerde Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Tuzla ve Üsküdar’ı kazanarak elindeki ilçe belediye sayısını 14’ten 26’ya çıkardı.

AK Parti’nin elindeki ilçe sayısı ise 24’ten 13’e geriledi ve 38 ilçede oy kaybı yaşadı.





