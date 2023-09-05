HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB'nin Feshane'deki sergisine soruşturma! 'Ortadan başlamak' sergisi tartışma yaratmıştı...

İBB'nin Feshane'deki sergisine soruşturma! 'Ortadan başlamak' sergisi tartışma yaratmıştı...

05.09.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan "Ortadan Başlamak" sergisine ilişkin "halkı kin düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

İBB'nin Feshane'deki sergisine soruşturma! 'Ortadan başlamak' sergisi tartışma yaratmıştı...

Başsavcılık, İBB tarafından Artİstanbul Feshane'de açılan "Ortadan Başlamak" sergisine ilişkin Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican'ın suç duyurusu üzerindeki incelemesini tamamladı.

Başsavcılıkça, "halkı kin düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, İBB Kültür A.Ş'den bir yetkilinin ifadesine başvuruldu.

Bu kişinin ifadesinde sorumlu kişinin kendisi olmadığını söylemesi üzerine savcılık, İBB Başkanlığı Genel Sekreterliğine yazı yazarak, sergideki resimlerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yazıda, serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek ivedilikle savcılığa bildirilmesi istendi.

İBB'nin sorumluları bildirmesinin ardından savcılığın bu isimlerin ifadesine başvurulacağı belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican, sergiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu dilekçesinde, İBB tarafından açılan sergide çıplaklık ve müstehcenlik içeren figür, heykel, fotoğraf ve resimlerin bulunduğu aktarılmıştı.

İBB yetkililerinin "dini değerlere hakaret ve aşağılama" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılması istenilen dilekçede ayrıca serginin kapatılması talep edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Antalya... “Üzerime çıkarak yumruklamaya başladı”Yer: Antalya... “Üzerime çıkarak yumruklamaya başladı”
'Abdullah Gül parti kuruyor' iddiaları sonrası yorumu şaşırttı'Abdullah Gül parti kuruyor' iddiaları sonrası yorumu şaşırttı
Marmara Denizi’nde alarm! Bu yaz araştırıldı ortaya çıkan sonuçlar ürküttü…Marmara Denizi’nde alarm! Bu yaz araştırıldı ortaya çıkan sonuçlar ürküttü…
Anahtar Kelimeler:
soruşturma feshane ibb sergi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Pitbull sürüsünün hedefi oldu! “Resmen oğlumu yiyorlardı”

Pitbull sürüsünün hedefi oldu! “Resmen oğlumu yiyorlardı”

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.