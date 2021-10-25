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İBB'nin taksi projesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı: Nakit para sistemi kalkıyor

25.10.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "Şu an 5 bin taksi UKOME’den çıkarsa İBB çalışanı olacak olan taksi şoförlerinin özlük haklarını yayınladık. Biz yeni sistemde nakit para sistemini kaldıracağız. İstanbulkart ve kredi kartıyla çalışacağız." açıklamasını yaptı.

İBB'nin taksi projesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı: Nakit para sistemi kalkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarında İBB'nin 8 maddelik yeni taksi sistemini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, projenin detayları hakkında bilgi verdi.

Cihan, "Açıkladığımız sistem İstanbul’da yeni taksilerin hayata geçmesiyle beraber, uygulanacak bir sistem. Bu açıklama 5 bin plakanın UKOME’den geçmesiyle şoförlerin özlük haklarına ilişkin yaptığımız bir açıklama. Biz elimizdeki raporlarla İstanbul’un taksi ihtiyacını 6 bin plaka olarak belirlemiştik. Bunun bin tanesini minibüslerden taksiye çevirmiş olduk. Bunun kura çekimlerini de önümüzdeki hafta yapıyor olacağız. Geri kalan 5 bin plaka ile ilgili bir süreç yürütüyoruz. Bu süreci 9 kez UKOME’de dile getirdik. Önümüzdeki perşembe gününde 10’uncu kez dile getireceğiz. Biz 16 milyonun elinde olan bir plaka sistemi kurguladık. Biz bu 5 bin plaka ile beraber İstanbul’daki taksicilik sistemini kurumsallaştırmaya doğru itmeye çalışıyoruz. Mevcuttaki 17 bin 395 taksiyi de kurumsallaşmaya doğru itmeye çalışıyoruz. Bunun pilot uygulaması ise bizim bu 5 bin taksiyle yapacağımız uygulama olacak" dedi.

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"NAKİT PARA SİSTEMİ KALKIYOR"

Cihan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şu an 5 bin taksi UKOME’den çıkarsa İBB çalışanı olacak olan taksi şoförlerinin özlük haklarını yayınladık. Taksicinin uzun mesafeye gitme talebi çok fazla. Taksicinin bu talebi fazla para kazanma isteği. Biz bu durumu ortadan kaldırdığımız zaman taksicilerin de davranış şekilleri değişmiş olacak. Biz yeni sistemde nakit para sistemini kaldıracağız. İstanbulkart ve kredi kartıyla çalışacağız. Yine yeni sistemde şoför aylık maaşını ve primi alıyor olacak. Taksici primi çok fazla yolcu aldığında değil, yolcu memnuniyeti oranında olacak" diye konuştu.

"TAKSİCİNİN NET MAAŞI 6 BİN 622 TL OLACAK"

Cihan, "Taksicinin net maaşı 6 bin 622 TL olacak. Yıl içerisinde 2 maaş prim alacak. Aynı zamanda taksicinin bir servis hakkı olacak. Şoförün evine gidip gelirken servis kullanmasını istiyoruz. Taksinin 8 saat mesaisi içerisinde bir öğle yemeği hakkı olacak. Yine tek tip bir kıyafet uygulaması yapmak istiyoruz. Bunun için şoförlere yılda 2 kez bu kıyafetleri sağlayacağız. Taksicilere çalışma süreleri içerisinde eğitimler vereceğiz. Bu özlük haklarının uygulanabilmesi için perşembe günü 5 bin taksi kararını çıkarmamız gerekiyor. Onaylandığı takdirde birkaç ay içerisinde bu özlük haklarının hayata geçtiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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