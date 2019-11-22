İBB'DEN KIŞ HAZIRLIĞI...  400 MÜDAHALE NOKTASI BELİRLENDİ, 6 BİN 882 PERSONEL GÖREV YAPACAK 

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), olumsuz hava koşulları ile mücadele kapsamında kışa hazırlık toplantısını dün gerçekleştirdi. Sorumluluk alanındaki 4 bin 23 kilometrelik yol ağında 400 müdahale noktası belirleyen İBB, kar küreme ve tuzlama ekiplerini yolların açık kalması için hazır tutacak. Kış hazırlıkları kapsamında 6 bin 882 personel görev yapacak, bin 373 araç kullanılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olumsuz hava koşulları ile mücadele kapsamında kışa hazırlık toplantısını dün gerçekleştirdi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleşen toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Murat Kalkanlı ve Murat Yazıcı, İtfaiye, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, AKOM, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İGDAŞ, İSTAÇ, İSFALT şirketleri ile İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İGA Havalimanı İşletmesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları işletmecisi İCA şirketi temsilcileri katıldı.