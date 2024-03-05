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    4. İbn-i Sina'dan yüz yıllık şifa reçetesi: Kalbi yeniden doğmuş gibi yapıyor! Limon ve balla karıştırınca mucizevi etki ediyor

    İbn-i Sina'dan yüz yıllık şifa reçetesi: Kalbi yeniden doğmuş gibi yapıyor! Limon ve balla karıştırınca mucizevi etki ediyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    05.03.2024 11:05
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    İbn-i Sina'nın yüzlerce yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında verdiği öneriler ve reçeteler günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Kalp sağlığına oldukça faydalı olan karışımın tarifini yazan İbn-i Sina'nın tarifleri dünyada da birçok ülkede uygulanıyor. Otlarla yapılan bu karışım limon kabuğu rendesi ve bal ile birleştiğinde ortaya muhteşem bir şifa kaynağı çıkıyor.

    İslam'ın Altın Çağı'nın en önemli doktorlarından olan İbn-i Sina birçok derde deva çözüm önerileriyle adından söz ettiriyor. İnsanlık için oldukça faydalı reçeteler yazan İbn-i Sina, yüzlerce yıl önce yazdığı kitabında kalbi yeniden doğmuş gibi yapan mucizevi karışımın tarifini paylaşmış. İşte İbn-i Sina'dan kalp sağlığına mucizevi etki eden karışımın tarifi...

    İBN-İ SİNA'DAN KALP SAĞLIĞINA MUCİZEVİ KARIŞIM

    İbn-i Sina melisa ve ısırganı kurutup yapraklarını ufalayın içine limon rendeleyin ve bal ile karıştırıp macun yapın demiştir. Bu macunu yiyen kişinin kalbi yeniden doğmuş gibi olur.

    Adsızkk

    35 yaşın üzerinde olan kişiler yılda en az 2 kez yapabilir. O kadar etkili bir kür ki kalp sorunu olan herkese yararlıdır.

    melisa

    Bir tutam ısırgan otu ve bir tutam melisa yaprağını öğütün. 50 gram kadar öğütülmüş karışıma 250 gram kadar bal ekleyebilirsiniz. Son olarak içerisine limon kabuğu rendeleyin. Bu karışımı sabah akşam aç karnına 1 yemek kaşığı tüketebilirsiniz.

    ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI

    • İdrar söktürücü özelliği ile toksinleri atar.
    • Böbrek taşları oluşumunu önler.
    • Alyuvar üretimi sağlayan ısırgan otu, anemiye iyi gelir.
    • Tansiyonu düzenler, kalp sağlığını korur.
    • Solunum sistemine iyi gelir, öksürüğü keser.
    • Alerji tedavisinden iyi bir yardımcıdır.
    • Kemik sağlığını korur, romatizmaya iyi gelir.
    • Prostatın büyümesini önler.
    • Cildi güzelleştirir, lekeleri yok eder.
    • Emziren annelerin süt kalitesini artırır.
    • Ağız ve diş bakımı yapar.
    • Saçları besler ve kuvvetlendirir.

      ChefGPT


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