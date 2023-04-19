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İbn-i Sina'nın yıllar önce önerdiği şifa kaynağı! Ağrıları bir gecede söküp atıyor

19.04.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam dünyasının önemli alimleri arasında yer alan İbn-i Sina'nın tarifleri ve önerileri yüzyıllardır büyük ilgi görüyor. Kitabında hastalıklar için doğal gıdaların şifalarını sık sık yazan İbn-i Sina, birçok sağlık sorununa çözüm buluyor. İbn-i Sina, yazdığı kitaplarda dayanılmaz diz ağrılarını geçirmek için her mutfakta olması gereken doğal ağrı kesici besini açıklayarak birçok kişiye çözüm önerilerinde bulunmuş.

İbn-i Sina'nın yıllar önce önerdiği şifa kaynağı! Ağrıları bir gecede söküp atıyor

Günümüzde pek sık kullanılmayan kuyruk yağının sağlık için oldukça etkili faydaları bulunuyor. İbn-i Sina, kitabında yazdığı sağlıklı önerilerde kuyruk yağının da faydalarından bahsediyor. Hayvansal yağlar arasında en sağlıklı olanın kuyruk yağı olduğu biliniyor. Kuyruk yağının içerisinde bulunan zengin D vitamini diz ağrılarına şifa oluyor. İbn-i Sina geçmeyen diz ağrıları için kuyruk yağını önerisinde bulunmuş.

KUYRUK YAĞI NASIL KULLANILIR?

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Kuyruk yağını vücuda krem haline getirip sürerek de kullananlar bulunuyor. Eriterek krem haline getirilen kuyruk yağını akşamdan dize sürüp koyun yünüyle, koyun yünü bulunmazsa temiz bir bezle sarıp sabah ılık suyla yıkamak gerekiyor.

Kuyruk yağının olduğu kadar koyun yününün de vücuda birçok faydası bulunuyor. O yüzden koyun yününü tercih edenlerin alacağı etki artıyor.

KUYRUK YAĞININ FAYDALARI

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  • Gelişim çağında olan çocuklarda kas ve kemik gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar.
  • Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Tansiyonun dengede kalmasını sağlar.
  • Damar tıkanıklıklarına karşı koruma sağlar. Kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür.
  • Sinir sistemi üzerinde olumlu ve yumuşatıcı etkiler oluşturur. Böylelikle romatizma ve felç riskini minimalize eder. Ayrıca vücuttaki titreme ve yanı sıra siyatik hastalıklarından da korur.
  • Bağışıklık sisteminin virüs, enfeksiyon ve serbest radikallere karşı her zaman dirençli kalmasını sağlar.
  • Kuyruk yağı cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.
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