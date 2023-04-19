İbn-i Sina'nın yıllar önce önerdiği şifa kaynağı! Ağrıları bir gecede söküp atıyor

Günümüzde pek sık kullanılmayan kuyruk yağının sağlık için oldukça etkili faydaları bulunuyor. İbn-i Sina, kitabında yazdığı sağlıklı önerilerde kuyruk yağının da faydalarından bahsediyor. Hayvansal yağlar arasında en sağlıklı olanın kuyruk yağı olduğu biliniyor. Kuyruk yağının içerisinde bulunan zengin D vitamini diz ağrılarına şifa oluyor. İbn-i Sina geçmeyen diz ağrıları için kuyruk yağını önerisinde bulunmuş.

KUYRUK YAĞI NASIL KULLANILIR?

Kuyruk yağını vücuda krem haline getirip sürerek de kullananlar bulunuyor. Eriterek krem haline getirilen kuyruk yağını akşamdan dize sürüp koyun yünüyle, koyun yünü bulunmazsa temiz bir bezle sarıp sabah ılık suyla yıkamak gerekiyor.

Kuyruk yağının olduğu kadar koyun yününün de vücuda birçok faydası bulunuyor. O yüzden koyun yününü tercih edenlerin alacağı etki artıyor.

KUYRUK YAĞININ FAYDALARI