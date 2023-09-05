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İbn-i Sina'nın yüz yıllar önceki gizli reçetesi ortaya çıktı! Bu tarif ağrılarınızı anında kesecek

05.09.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam dünyasının önemli alimleri arasında yer alan İbn-i Sina'nın tarifleri ve önerileri yüzyıllardır büyük ilgi görüyor. Kitabında hastalıklar için doğal gıdaların şifalarını yazan İbn-i Sina, birçok sağlık sorununa da reçeteleriyle çözüm bulmuş. Bu gizli reçetelerden biri daha ortaya çıktı. İbn-i Sina'nın diz ağrıları için verdiği bu tarif ağrılarınızı bir gecede geçirecek.

İbn-i Sina'nın yüz yıllar önceki gizli reçetesi ortaya çıktı! Bu tarif ağrılarınızı anında kesecek

İbn-i Sina, yüz yıllar önce sağlık alanında yaptığı çalışmalarla günümüze ışık tutuyor. Birçok hastalık ve rahatsızlık için çözümlerini not ederek günümüze gelmesini sağlayan hekimlerin hekimi olarak bilinen İbn-i Sina'nın diz ağrılarından kurtulmak için önerdiği bu tarif sayesinde ağrılarınızdan bir gecede kurtulacaksınız.

İbn-i Sina'nın diz ağrılarından kurtulmak için kuyruk yağını dizlere sarmayı tavsiye ettiği ortaya çıktı. Kuyruk yağının, ağrıyan dize sürüldükten sonra bandaj ile sarılıp bir süre bekletilmesi gerekiyor. Bu sayede kas ağrılarını ve spazmların hafifletebileceği belirtiliyor.

kuyruk yağı 1

Kuyruk yağını ağrıyan dizlere krem haline getirip sürmek mümkün. Eriterek krem haline getireceğiniz kuyruk yağını akşamdan dizlerinize koyun yünüyle, koyun yünü yok ise temiz bir bezle sarıp sabah ılık suyla yıkamanız gerekiyor.

Kuyruk yağının olduğu kadar koyun yününün de vücuda birçok faydası bulunuyor. O yüzden koyun yününü tercih edenlerin alacağı etki daha fazla olacaktır.

KUYRUK YAĞI NASIL ERİTİLİR?

Kuyruk yağı hayvanın kuyruk bölgesinde yer alan etin yağı olduğu için katı formda olur. Kuyruk yağının erime noktası 38 derece olarak belirlenmiştir. Kuyruk yağını eritmek için öncelikli olarak kuyruk yağını kuşbaşı şeklinde doğrayın. Daha sonrasında bir tencereye aldığınız kuyruk yağını arada karıştırarak eşit derecede ısınmasını sağlayın. Bir süre sonra kuyruk yağı önce suyunu salacak ve ardından yağını bırakacaktır.

kuyruk yağı 2

KUYRUK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Gelişim çağında olan çocuklarda kas ve kemik gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar.

Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Tansiyonun dengede kalmasını sağlar.

Damar tıkanıklıklarına karşı koruma sağlar. Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır.

Sinir sistemi üzerinde olumlu ve yumuşatıcı etkiler oluşturur. Böylelikle romatizma ve felç riskini minimalize eder. Ayrıca vücuttaki titreme ve yanı sıra siyatik hastalıklarından da korur.

Bağışıklık sisteminin virüs, enfeksiyon ve serbest radikallere karşı her zaman dirençli kalmanızı sağlar.

Kuyruk yağı cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.

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