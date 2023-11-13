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    4. İbn-i Sina'nın yüz yıllık gizli reçetesi ortaya çıktı! Sadece bir kaşığı öksürüğü anında kesiyor

    İbn-i Sina'nın yüz yıllık gizli reçetesi ortaya çıktı! Sadece bir kaşığı öksürüğü anında kesiyor

    13.11.2023 08:51 | Son Güncelleme:
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    İslam dünyasının önemli alimleri arasında yer alan İbn-i Sina'nın tarifleri ve önerileri yüzyıllardır büyük ilgi görüyor. Kitabında hastalıklar için doğal gıdaların şifalarını yazan İbn-i Sina, birçok sağlık sorununa da reçeteleriyle çözüm bulmuş. Bu gizli reçetelerden biri daha ortaya çıktı. İbn-i Sina'nın ''El Kanun Fi' Tıbb’’ eserinde bahsettiği bu tarifler öksürüğünüzü anında kesecek.

    İbn-i Sina, yüz yıllar önce sağlık alanında yaptığı çalışmalarla günümüze ışık tutuyor. Birçok hastalık ve rahatsızlık için çözümlerini not ederek günümüze gelmesini sağlayan hekimlerin hekimi olarak bilinen İbn-i Sina'nın kuru öksürük için hazırladığı bu karışımla öksürüğünüz bıçak gibi kesilecek.

    Hava soğukluklarının artması ile birlikte nezle, grip ve soğuk algınlığı hastalıklarında artış yaşanmaya başlandı. Halsizlik, öksürük ve burun akıntısı yaşayanlar doğal yöntemlerle iyileşmek istiyor.

    Büyük tıp insanı İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı ‘’El Kanun Fi' Tıbb’’ eserinde bahsettiği tarifler sayesinde öksürüğünüz bıçak gibi kesilecek ve halsizliğiniz yok olacak. İbn-i Sina'nın bu tariflerden ilki keten tohumu ve bal karışımıdır.

    keten tohumu

    KETEN TOHUMU – BAL KARIŞIMI

    Keten tohumunu biraz kavurun ve daha sonra bal ile yoğurun. Elde ettiğiniz karışımı bir kavanozda saklayabilirsiniz. Bu karışımı, sabah uyandığınızda ve gece yatmadan önce bir tatlı kaşığı tüketebilirsiniz.

    kuru üzüm

    KAYNATILMIŞ ÜZÜM SUYU

    Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, hatmi tohumu, ede gümeci tohumu, zamk, kitre zamkı, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü, ökse otu, kuru üzüm ve nişastayı bir kap içerisinde pişirin. Ardından üzerine kaynatılmış üzüm suyu ilave edin ve karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı sabah uyandığınızda ve akşam yatmadan önce birer fincan için.

    Önemli hatırlatma: İki haftadan uzun süren bir öksürük sorunuz varsa bu ciddi bir sorundur. Bu yüzden uzman bir doktora görünmenizde fayda vardır.

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    öksürük ibni sina öksürüğe iyi gelen şeyler
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