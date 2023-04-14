İbrahim Kalın canlı yayında yanıtladı! "Kızılay Başkanı'nın o koltukta oturuyor olması sizin içinize siniyor mu?"

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, Kızılay'ın çadır satma meselesi kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Kızılay'ın ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğü açıklanmış ve vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Tüm bu konulara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TV100 ekranlarında yayınlanan "Az Önce Konuştum" adlı programda açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

İbrahim Kalın, Candaş Tolga Işık'ın, "Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın o koltukta oturuyor olması sizin içinize siniyor mu?" sorusunu yanıtladı.

"PİREYE KIZIP YORGAN YAKMAYALIM"

"Çadır satma bir hataydı, çadır satılmaz." ifadelerini kullanan Kalın, şunları kaydetti:

"Öyle bir dönemde çadır satılması doğru değildi. Bizim her yerden çadır toplamaya çalıştığımız bir dönemde ilk baktığımız adres Kızılay veya AFAD... Sonrasında bu tartışmanın uzaması da iletişimsel olarak bazı hataları da beraberinde getirdi. Bütün bunlar çok üzücü. Kızılay hepimizin kurumu. Pireye kızıp yorgan yakmayalım. Kişilerin tavırları ve hataları bir tarafa, kurumun devamı son derece önemli. Vakti zamanı geldiğinde diğer konular da konuşulur ama şu anda kan acil bir ihtiyaç."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay'dan vatandaşlara kan bağışı çağrısı yapılmıştı.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Saim Kerman, ulusal kan stokunun asgari seviyenin altına düştüğünü belirterek, "Büyük bir deprem yaşadık. 2 aylık bir kesinti oldu. Bugün sabaha 20 bin 600 ünite kanla başladık. Yani 3 günlük kan stokumuz var diyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

