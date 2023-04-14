HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İbrahim Kalın canlı yayında yanıtladı! "Kızılay Başkanı'nın o koltukta oturuyor olması sizin içinize siniyor mu?"

İbrahim Kalın canlı yayında yanıtladı! "Kızılay Başkanı'nın o koltukta oturuyor olması sizin içinize siniyor mu?"

14.04.2023 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir televizyon programında Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. "Kızılay Başkanı'nın o koltukta oturuyor olması sizin içinize siniyor mu?" sorusuna cevap veren Kalın, "Çadır satma bir hataydı, çadır satılmaz. Ama pireye kızıp yorgan yakmayalım. Kızılay hepimizin. Zamanı geldiğinde umarım gereğini yapar arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın canlı yayında yanıtladı! "Kızılay Başkanı'nın o koltukta oturuyor olması sizin içinize siniyor mu?"

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, Kızılay'ın çadır satma meselesi kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Kızılay'ın ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğü açıklanmış ve vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Tüm bu konulara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TV100 ekranlarında yayınlanan "Az Önce Konuştum" adlı programda açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

İbrahim Kalın, Candaş Tolga Işık'ın, "Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın o koltukta oturuyor olması sizin içinize siniyor mu?" sorusunu yanıtladı.

"PİREYE KIZIP YORGAN YAKMAYALIM"

"Çadır satma bir hataydı, çadır satılmaz." ifadelerini kullanan Kalın, şunları kaydetti:

"Öyle bir dönemde çadır satılması doğru değildi. Bizim her yerden çadır toplamaya çalıştığımız bir dönemde ilk baktığımız adres Kızılay veya AFAD... Sonrasında bu tartışmanın uzaması da iletişimsel olarak bazı hataları da beraberinde getirdi. Bütün bunlar çok üzücü. Kızılay hepimizin kurumu. Pireye kızıp yorgan yakmayalım. Kişilerin tavırları ve hataları bir tarafa, kurumun devamı son derece önemli. Vakti zamanı geldiğinde diğer konular da konuşulur ama şu anda kan acil bir ihtiyaç."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay'dan vatandaşlara kan bağışı çağrısı yapılmıştı.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Saim Kerman, ulusal kan stokunun asgari seviyenin altına düştüğünü belirterek, "Büyük bir deprem yaşadık. 2 aylık bir kesinti oldu. Bugün sabaha 20 bin 600 ünite kanla başladık. Yani 3 günlük kan stokumuz var diyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildiBodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi
Dünya bu olayı konuşuyor! Kimliği belli oldu, böyle yakalandıDünya bu olayı konuşuyor! Kimliği belli oldu, böyle yakalandı
Savcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyorSavcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyor
Anahtar Kelimeler:
Kızılay İbrahim Kalın Candaş Tolga Işık kerem kınık

En Çok Okunan Haberler

Kafası kesik, vücudu parçalanmış ceset 45 gün sonra bulundu

Kafası kesik, vücudu parçalanmış ceset 45 gün sonra bulundu

Sütyen giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı

Sütyen giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı

Erdoğan taklidiyle Togg'un içindeki diyalog gündem oldu!

Erdoğan taklidiyle Togg'un içindeki diyalog gündem oldu!

Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken 'silah bırakma' çağrısı!

Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken 'silah bırakma' çağrısı!

Tulumunun içine hiçbir şey giymedi! Göğüs dekoltesiyle büyüledi

Tulumunun içine hiçbir şey giymedi! Göğüs dekoltesiyle büyüledi

Arınç'tan çok konuşulacak HÜDA PAR açıklaması: Medyada yapılan dedikodulara...

Arınç'tan çok konuşulacak HÜDA PAR açıklaması: Medyada yapılan dedikodulara...

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.