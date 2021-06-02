İbrahim Kalın, Linda Thomas Greenfield ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ABD’nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD’nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Greenfield, Suriye, Libya, Afganistan, Filistin, İran ve Irak gibi bölgesel meseleler, göç, insani yardımlar, terörle mücadele ve BM çerçevesinde Türkiye-ABD işbirliği konularını ele aldı. Görüşmede Türkiye’nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield de hazır bulundu.

Suriye’de siyasi çözüm sürecinin canlandırılması için Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi, özgür ve adil seçim ortamının temin edilmesi gerektiği ifade edildi. Terör örgütlerinin neden olduğu güvenlik tehditlerine karşı işbirliği ve ortak mücadelenin öneminin altı çizildi.

GÖÇ MESELESİ

Göç meselesine ilişkin ortak sorumluluk ile hareket edilmesi gerektiğinin vurgulandığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere bölgede yeni bir mülteci dalgasının daha büyük insani krizler ve istikrarsızlıklara neden olabileceği hatırlatıldı. Türkiye üzerinden Suriye’ye BM aracılığıyla sınır ötesi insani yardımların ulaştırılması için engellerin kaldırılması ve bu konuda ortak çaba sarf edilmesi gerektiği belirtildi.