İç mimar evine asla almayacağı 5 eşyayı açıkladı! "Ucuz ve çirkin görünüyor"

Düşünmeden aldığımız bazı eşyalar evde oldukça kötü ve dağınık görünümlere sebep olabiliyor. Evin güzel görünmesi için yüksek ücretler ödenmesi gerektiği fikri oldukça yanlış bilgiler arasında bulunuyor. İnternet üzerinden gerekli araştırmalar yapılarak küçük evinizi harikalar diyarına dönüştürmeniz mümkün oluyor. Amerika'da yaşayan bir iç mimar evinizin ucuz ve çirkin görünmesine neden olan 5 eşyayı paylaştı.

İç dekorasyon ustası Kreiss'e göre güzel bir evde uzanma koltuğuna, İtalyan kanepesine veya sahte bitkilere yer yok. Kreiss, “Bir iç mimar olarak asla yapmayacağım beş şey var” dedi.

EVLE BİRLİKTE SATILAN EŞYALARI SATIN ALMAYIN

Kreiss'in yapmayacağı ilk şey, bir evle birlikte satılan mobilyaları kabul etmek. Bunun nedenini öyle açıklıyor: “Asla sahne mobilyası almazdım. Bir ev satın alırken veya kiralarken, bir evle birlikte gelen sahne mobilyalarını satın almak cazip gelebilir ama bunu yapmayın. Ucuz, çirkin ve kullanılmış olabilir."

"GÜLÜNÇ GÖRÜNÜYORLAR"

Bunun yanı sıra bir yatar koltuk sahibi olmayacağını da belirterek, “Asla bir yatar koltuk [sandalye] almam. Elbette rahat olabilirler ama gülünç görünüyorlar."

"İŞLEVSEL VE RAHAT DEĞİLLER"

Sadece bu da değil, aynı zamanda bir İtalyan kanepesine yatırım yapmayacağını da iddia etti: “Bunun diğer tarafında, asla yere kadar alçak bir İtalyan kanepesi almam.

İyi görünebilirler ama gerçekten işlevsel değiller ve asla rahat değiller."

YAPAY BİTKİLERİN GÜZEL GÖRÜNMEDİĞİNİ BELİRTTİ

Evinde sahte bitki bulundurmayacağını da anlatan Kreiss, şöyle devam etti: “Asla sahte bitki kullanmam. Bakım gerektirmediği için cazip gelebilirler ama asla iyi görünmezler."

CESUR RENK KULLANIMLARINDAN KAÇININ

Son olarak, bu iç dekorasyon uzmanı, ev dekorunu basit tutmayı tercih ettiğini söyledi: “İç mimarlarla çalışma deneyiminiz yoksa asla cesur desenler ve renkler kullanmayın. Gerçekten yetenekli birçok tasarımcı bunu kolaymış gibi gösterebilir ama inanın bana öyle değil."



