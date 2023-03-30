KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. İç mimar evine asla almayacağı 5 eşyayı açıkladı! "Ucuz ve çirkin görünüyor"

İç mimar evine asla almayacağı 5 eşyayı açıkladı! "Ucuz ve çirkin görünüyor"

30.03.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamanımızın çoğunu ve en mutlu anlarımızı evimizde geçirdiğimiz için ev dekorasyonuna oldukça dikkat etmek gerekiyor. Eve alınan ufak eşyalar, aksesuarlar evin bambaşka görünmesini sağlayabiliyor. TikTok'ta bilgilendirici videolar paylaşan bir iç mimar evine asla almayacağı 5 eşyayı nedenleriyle birlikte açıkladı.

İç mimar evine asla almayacağı 5 eşyayı açıkladı! "Ucuz ve çirkin görünüyor"

Düşünmeden aldığımız bazı eşyalar evde oldukça kötü ve dağınık görünümlere sebep olabiliyor. Evin güzel görünmesi için yüksek ücretler ödenmesi gerektiği fikri oldukça yanlış bilgiler arasında bulunuyor. İnternet üzerinden gerekli araştırmalar yapılarak küçük evinizi harikalar diyarına dönüştürmeniz mümkün oluyor. Amerika'da yaşayan bir iç mimar evinizin ucuz ve çirkin görünmesine neden olan 5 eşyayı paylaştı.

İç dekorasyon ustası Kreiss'e göre güzel bir evde uzanma koltuğuna, İtalyan kanepesine veya sahte bitkilere yer yok. Kreiss, “Bir iç mimar olarak asla yapmayacağım beş şey var” dedi.

EVLE BİRLİKTE SATILAN EŞYALARI SATIN ALMAYIN

Kreiss'in yapmayacağı ilk şey, bir evle birlikte satılan mobilyaları kabul etmek. Bunun nedenini öyle açıklıyor: “Asla sahne mobilyası almazdım. Bir ev satın alırken veya kiralarken, bir evle birlikte gelen sahne mobilyalarını satın almak cazip gelebilir ama bunu yapmayın. Ucuz, çirkin ve kullanılmış olabilir."

"GÜLÜNÇ GÖRÜNÜYORLAR"

Ekran görüntüsü 2023-03-30 115617

Bunun yanı sıra bir yatar koltuk sahibi olmayacağını da belirterek, “Asla bir yatar koltuk [sandalye] almam. Elbette rahat olabilirler ama gülünç görünüyorlar."

Ekran görüntüsü 2023-03-30 115708

"İŞLEVSEL VE RAHAT DEĞİLLER"

Ekran görüntüsü 2023-03-30 115608

Sadece bu da değil, aynı zamanda bir İtalyan kanepesine yatırım yapmayacağını da iddia etti: “Bunun diğer tarafında, asla yere kadar alçak bir İtalyan kanepesi almam.
İyi görünebilirler ama gerçekten işlevsel değiller ve asla rahat değiller."

YAPAY BİTKİLERİN GÜZEL GÖRÜNMEDİĞİNİ BELİRTTİ

Ekran görüntüsü 2023-03-30 115730

Evinde sahte bitki bulundurmayacağını da anlatan Kreiss, şöyle devam etti: “Asla sahte bitki kullanmam. Bakım gerektirmediği için cazip gelebilirler ama asla iyi görünmezler."

CESUR RENK KULLANIMLARINDAN KAÇININ

Son olarak, bu iç dekorasyon uzmanı, ev dekorunu basit tutmayı tercih ettiğini söyledi: “İç mimarlarla çalışma deneyiminiz yoksa asla cesur desenler ve renkler kullanmayın. Gerçekten yetenekli birçok tasarımcı bunu kolaymış gibi gösterebilir ama inanın bana öyle değil."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minik bikinisiyle gençlere taş çıkartıyor! Yaşını öğrenenler...Minik bikinisiyle gençlere taş çıkartıyor! Yaşını öğrenenler...
Büyük göğüsleri nedeniyle açılan dekoltesini kapatmak içinBüyük göğüsleri nedeniyle açılan dekoltesini kapatmak için
Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildiBilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi
Anahtar Kelimeler:
tiktok İç mimar dekorasyon koltuk çiçek kanepe ucuz bitkiler eo

En Çok Okunan Haberler

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

2014 yılında 89,90 lira olan Ramazan paketini paylaştı! Yorum yağdı

2014 yılında 89,90 lira olan Ramazan paketini paylaştı! Yorum yağdı

Büyük göğüsleri nedeniyle açılan dekoltesini kapatmak için

Büyük göğüsleri nedeniyle açılan dekoltesini kapatmak için

Erkek arkadaşının sakladığı vücut sırrını öğrenince...

Erkek arkadaşının sakladığı vücut sırrını öğrenince...

Minik bikinisiyle gençlere taş çıkartıyor! Yaşını öğrenenler...

Minik bikinisiyle gençlere taş çıkartıyor! Yaşını öğrenenler...

Astrologlara göre en pasaklı burçlar

Astrologlara göre en pasaklı burçlar

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.