'İç savaş' iddiası sonrası İçişleri harekete geçmişti! Ümit Özdağ'ın açıklamasına Çataklı'dan dikkat çeken 'cezai ehliyet' yanıtı

Ümit Özdağ'ın 'iç savaş' çıkışı ülke gündeminde geniş yankı buldu. İçişleri Bakanlığından ise Özdağ'ın iddiasına karşılık gecikmedi. Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Bu ahmak suçlamaya cevabı bugün saat 15.00’de Zafer Partisi genel merkezinde yapacağım basın toplantısı İle vereceğim.Bakalım kim neye hazırlanıyor" dedi. Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Özdağ dikkat çeken mesajlar verdi.

"AKLI BAŞINDA HER DEVLET VE YÖNETİCİLERİ, OSMANİYE'DEKİ OLAYLARDAN DERS ÇIKARTMALI"

Kameralar karşısına geçerek suç duyurusuyla ilgili konuşan Özdağ , İçişleri Bakanlığının görevinin Türkiye'ye yönelik kontrolsüz göçü durdurmak olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, yüz binleri aşan sığınmacı ve kaçağa vatandaşlık vermeye devam ettiğini öne süren Özdağ, "Ülkemizin geldiği çok kritik noktayı, en son kamptan kaçan Afganlara karşı Osmaniyeli vatandaşlarımızın gösterdiği sert tepki de ortaya koymaktadır. Aklı başında olan her devlet ve o devletin yöneticileri, Osmaniye'deki olaylardan ders çıkartmalı, bu göç ve vatandaşlık verme politikasının sürdürülemez olduğunu anlamalıdır." diye konuştu.

"HİÇBİR SUÇ DUYURUNUZ ENGELLEYEMEYECEK!"

Ümit Özdağ, Türkiye'ye, çoğu kendi ülkelerinde iç savaş deneyiminden geçmiş 10 milyonu aşan insanın sokulduğunu savunarak, "Türkiye'de bu insanları sosyal taban olarak alan selefi terör örgütü şebekeleri oluşmuştur. Suriyeli uyuşturucu mafyası her geçen gün ülkemizde biraz daha güçlenmekte ve yaygınlık kazanmaktadır." iddiasında bulundu.

Açıklamalarından dolayı İçişleri Bakanlığınca bugün kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacağının açıklandığını dile getiren Ümit Özdağ, "Hiçbir suç duyurunuz, bizim Türkiye'nin barışı, istikrarı, huzuru için vermiş olduğumuz mücadeleyi engellemeyecek." dedi. (AA)

ÇATAKLI'DAN SERT YANIT! CEZAİ EHLİYET TESPİTİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNULACAK

Ümit Özdağ'ın açıklamasının ardından İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürece ilişkin şu açıklamada bulundu:

"1.5 yıldır tüm insanlık melekelerini kaybetmiş, yalan ve iftirayla ırkçılığı körükleyerek iç savaş çığırtkanlığı yapan bir siyasi meczupla karşı karşıyayız. Hukukçularımız çalışıyor. İlgilinin cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti için müracaatta bulunacağız."

