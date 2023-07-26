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'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı... O sözlere "Zorunuza mı gitti?" diyerek karşılık verdi

26.07.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da bir kadın kocasının gittiği masaj salonunu basarak iş yerinin önünde ortalığı birbirine kattı. Etrafa "İçeride bir sürü adam köpükleniyor. Ben deli değilim" diyen kadın, masaj salonunun kapısını tekmeleyerek çalışanlarla da kavga etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Çevredekiler kadını sakinleştirmeye çalışırken bir adamın "Bu şekilde burayı basarsanız siz suçlu olacaksınız" sözlerine kadın, "Neden ben suçlu oluyorum? Zorunuza mı gitti?" diye karşılık verdi.

'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı... O sözlere "Zorunuza mı gitti?" diyerek karşılık verdi

Akıllara durgunluk veren olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre eşinin birçok kez spa salonuna giderek masaj yaptırdığını öğrenen kadın, salonun olduğu adrese gitti. Eşinin orada olmadığını öğrenmesinin üzerine kadın, iş yerinin önünde bağırmaya başladı.

"İÇERİDE BİR SÜRÜ ADAM KÖPÜKLENİYOR"

Spa salonunda yasa dışı fuhuş yapıldığını iddia eden kadın, "Ben deli değilim. İçeride bir sürü adam köpükleniyor" diyerek etraftaki vatandaşlara seslendi.

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"ZORUNUZA MI GİTTİ?"

Bir süre sonra iş yerinin etrafında toplanan kalabalık kadını sakinleştirmeye çalışırken bir adamın, "Bu şekilde burayı basarsanız haneye tecavüz etmiş olacaksınız ve siz suçlu olacaksınız. Zabıta, polis ile gelseniz daha iyi olur" demesinin üzerine kadın "Neden ben suçlu oluyorum? Zorunuza mı gitti?" diye karşılık verdi.

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KAPIYI TEKMELEDİ

Bir süre sonra sinirli kadın, spa salonunun kapısını tekmelemeye başladı. Bunun üzerine kapıyı açan iş yeri çalışanı, kadın ile kavga etmeye başladı. Vatandaşların müdahalesi ile ikili ayrılırken çalışan iş yerine geri döndü. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. (İHA)

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İstanbul Esenyurt masaj salonu

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