HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İçi altın, döviz, Türk lirası dolu çanta! Evinin yakınında buldu 'Gerekeni yaptım, 15 dakika sahibi çıkar diye bekledim, sonra...'

İçi altın, döviz, Türk lirası dolu çanta! Evinin yakınında buldu 'Gerekeni yaptım, 15 dakika sahibi çıkar diye bekledim, sonra...'

05.08.2024 13:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da bir çay bahçesi işletmecisi evinin yakınında bulduğu ve içerisinde yaklaşık 500 bin TL’lik altın, döviz ve Türk Lirası olan çantayı polis karakoluna teslim etti. Örnek bir davranışta bulunan Mahmut Ülker, "Yapmam gerekeni yaptım ve olması gereken buydu. Ağlayanın malı gülene yaramaz ve her zaman sağduyulu olalım” dedi.

İçi altın, döviz, Türk lirası dolu çanta! Evinin yakınında buldu 'Gerekeni yaptım, 15 dakika sahibi çıkar diye bekledim, sonra...'

Dinar ilçesi Fatih Mahallesi’nde oturan çay bahçesi işleten Mahmut Ülker, evine giderken apartman yakınındaki bir duvarın üzerinde çanta buldu. Ardından çantanın içerisine bakan Ülker, çantada altın, döviz ve Türk Lirası olduğunu gördü. Bir süre çevresinde çantanın sahibini arayan Ülker ardından çantayı evine götürdü. Birkaç saat içerisinde çantanın sahibinin çıkmadığını gören Ülker karısını da yanına alarak polis karakolunun yolunu tuttu.

O DAVRANIŞI, TEŞEKKÜR BELGESİ İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Ülker daha sonra çantayı tutanak karşılığın polislere teslim etti. Ülker’in bu örnek davranışı ise çay bahçesi işlettiği Karahacılı köyünün Muhtarı Mehmet Kara ve Kaymakam Kemal Duru tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

AW261273_03

"YAPMAM GEREKENİ YAPTIM VE OLMASI GEREKEN BUYDU"

Yaptığı davranışla "insanlık ölmemiş" dedirten Ülker, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Önce insanlık, para her zaman ikinci planda. Yapmam gerekeni yaptım ve olması gereken buydu. Çantayı bulunca 15 dakika sahibi çıkar diye bekledim sonra karımla birlikte karakola götürdük ve polise teslim ettik. Ağlayanın malı gülene yaramaz ve her zaman sağduyulu olalım” dedi.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan, polis yaptığı incelemeler sonrası çantanın sahibine ulaşarak içerisinde yaklaşık 500 bin TL’lik ziynet ve para olan çantayı eksiksiz bir şekilde sahibine teslim etti. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
döviz Afyonkarahisar Altın
En Çok Okunan Haberler
15 bin lira ise 25 bin TL'ye dayanacak!

15 bin lira ise 25 bin TL'ye dayanacak!

'30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor' Sıcaklık ve kuraklık...

'30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor' Sıcaklık ve kuraklık...

Ebabil Ordusu sosyal medyayı salladı: Demir Kubbe çaresiz kalır!

Ebabil Ordusu sosyal medyayı salladı: Demir Kubbe çaresiz kalır!

Bangladeş'te göstericiler Başbakan'ın konutunu bastı

Bangladeş'te göstericiler Başbakan'ın konutunu bastı

5-0'lık facianın faturası ona kesildi! 'Taktik' tartışması çok konuşulmuştu

5-0'lık facianın faturası ona kesildi! 'Taktik' tartışması çok konuşulmuştu

Instagram açılıyor mu? Kritik toplantı için gözler saat 13.00'e çevrildi

Instagram açılıyor mu? Kritik toplantı için gözler saat 13.00'e çevrildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.