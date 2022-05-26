İçinde bir sanat eseri gibi hissedeceğiniz tüm beğenileri toplayacağınız plaj elbisesi önerileri

Keyifli yaz tatillerinde plajda sere serpe uzanırken ya da arkadaşlarla koyu bir muhabbete dalmışken bile şıklığıyla göz kamaştırmayı, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi kim istemez? Bunun için güzelliğinizi ortaya çıkaran estetik mayo ya da bikini takımı edinmek yeterli değil. Plaj şıklığınızı tamamlayacak zarif bir plaj elbisesine de ihtiyacınız var. Birçok marka ve model arasında kararsız kaldıysanız çok şanslısınız! Yaza damganızı vurmanıza yardım edecek birbirinden şık plaj elbiselerini sizler için listeledik. Gelin, hep birlikte göz atalım.

1. Plajda zarafetinizle ışıldayın: Sinhan Melek Desen Pareo Şık ve Rahat Plaj Elbisesi

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Bunaltıcı yaz sıcaklarını eğlenceli hâle getirmenin en güzel yolu havuz ya da denizin serin sularına kendini bırakmak. Peki, yazın keyfini doyasıya çıkarırken şıklığınızla tüm dikkatleri üzerinize çekmek istemez misiniz? Vücudunuzun zarafetini ortaya çıkaracak bir model isterseniz Sinhan Melek Desen Pareo Şık ve Rahat Plaj Elbisesi'ne göz atabilirsiniz. 2 farklı rengi bulunan plaj elbisesi transparan kumaşıyla vücut hatlarınızı ortaya çıkarıyor. Sırt kısımda yer alan melek kanadı desenleri ve etek ucundaki püskül detayları ürüne estetik görünüm katıyor. Uygun fiyatıyla bütçenize de dost plaj elbisesini kaçırmayın!

2. Beyaz renkten vazgeçemeyenlere: Angelsin Beyaz Pareo

Yaz aylarının insana kattığı en güzel detaylardan biri, bronzlaşmış ten olsa gerek. Bronz teni ortaya çıkaran ve daha fazla yanmış hissi oluşturan renk ise beyaz. Siz de kavrulmuş teninizi ortaya çıkaracak, şıklığınızla göz kamaştırmanızı sağlayacak kaliteli bir model arayışındaysanız Angelsin Beyaz Pareo tam size göre olabilir! Düşük omuz modeli ve ayarlanabilir askıları ile üzerinizde zarif duruş sergileyecek plaj elbisesini 30 derecede elde yıkar ve gölgede kurutursanız uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Uzun kollarında yer alan dantel işlemeleriyle göz kamaştıran plaj elbisesine mutlaka şans verin.

3. Her ortamda stilinizi yansıtın: TMEOG Plaj Elbisesi

Renkli kişiliğinizi plaj elbisenize de yansıtmak isterseniz TMEOG Plaj Elbisesi'ni tercih edebilirsiniz. Oversize kesimi ve yumuşak materyali ile plajda hem şık görünebilir hem rahatlığın keyfini çıkarabilirsiniz. Yarasa kollu ve V yaka tasarımlı plaj elbisesinin iki yanında yer alan derin yırtmaçlar modele hareket kazandırıyor. Yırtmaçlarda yer alan püskül detayları ise elbiseye bohem bir hava katıyor. Plaj ve havuz kenarında kullanabileceğiniz elbiseyi dilerseniz sauna ya da SPA için de tercih edebilirsiniz. 4 farklı rengiyle sizi bekleyen plaj elbisesini edinmeden yaza başlamayın deriz.

4. Yaz modasına uyum sağlayan: Dosimira Gökkuşağı Yakalı Pamuk Plaj Elbisesi

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Bohem stilinizi plaj da konuşturmak isterseniz Dosimira Gökkuşağı Yakalı Pamuk Plaj Elbisesi sizin için harika bir seçim olabilir. Bej renkli ve belden bağlamalı plaj elbisesinin eteğinde gökkuşağı renkleriyle oluşturulan çizgiler yer alıyor. Püskül detayları ve pamuklu kumaşı ile bohem bir hava yakalayan plaj elbisesi, nefes aldığı için sıcak yaz aylarında sizi kuru tutuyor. Eteğin her iki yanında bulunan zarif yırtmaçlar rahat hareket etmenizi sağlıyor. 2 farklı beden seçeneği bulunan plaj elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinize çekmeye ne dersiniz?

5. İddialı tarzınızla göz kamaştırın: AQE FASHION Plaj Elbisesi

Sadece şık görünmenize yardım etmekle kalmayıp esnek kalıbıyla gün boyu konforlu hissetmenizi de sağlayan AQE FASHION Plaj Elbisesi ile tanışın. Beyaz rengiyle bronz teninizi ön plana çıkaracak mini plaj elbisesi, düşük omuz tasarımıyla omuzlarınızın zarafetini de gözler önüne seriyor. Eteğinde yer alan püskül detayları yaz havasını yakalıyor. Derin V yakası ve eşsiz örgü deseni ile plaj kombininizi tamamlıyor. Her renk bikiniyle kullanabileceğiniz, 4 farklı beden seçeneğiyle bedeninize uygun ürünü kolayca bulabileceğiniz model için elbise dolabınızda yer açmaya hazır mısınız?

6. Bırakın herkes sizi konuşsun: Angelsin Siyah Çizgili Pareo Plaj Elbisesi

Mini boyuyla bulunduğunuz ortamda tüm beğenileri toplamanızı sağlayacak Angelsin Siyah Çizgili Pareo Plaj Elbisesi ile yazın en çok konuşulan ismi siz olabilirsiniz! Boynunuzu daha uzun gösterecek derin V yakasıyla iddialı stilinizi plajda da yansıtabilir, güzelliğinizle herkesi büyüleyebilirsiniz. Elbisenin yatay çizgili ve belden bağlamalı tasarımına eşlik eden incecik askıları, omuzlarınızın güzelliğini ön plana çıkarıyor. 2 farklı beden seçeneği bulunan plaj elbisesini sadece plajda değil eğlenceli yaz partilerinde de kullanabilirsiniz. Tabii ürünü uzun yıllar kullanmak için 30 derecede elde yıkamanız ve gölgede kurutmanız gerektiğini hatırlatmamızda fayda var.

7. Siyahın asaletiyle plaj kombininizi tamamlayın: MODAFABRİK Diana Siyah Plaj Elbisesi

Hem uygun fiyatıyla bütçenize dost hem şıklığıyla göz alıcı bir model arayışındaysanız MODAFABRİK Diana Siyah Plaj Elbisesi'ne göz atmadan geçmeyin. Kaliteli kumaşıyla uzun yıllar size eşlik edecek plaj elbisesi transparan tasarımıyla vücut hatlarınızı ortaya çıkarıyor. 2 tarafta da yer alan yırtmaç detayları rahat hareket imkânı sağlıyor. Uzun püskülleri ve derin V yakası ile plaj kombininizi tamamlayabileceğiniz elbiseyi hemen her renk bikiniyle ve mayoyla kullanabilirsiniz. Yıkayarak kolayca temizleyebileceğiniz ve ütüleyebileceğiniz plaj elbisesini gardırobunuza dâhil etmeden yaz tatili planları yapmayın!

8. Eşsiz tasarımı ile hayran bırakan: Miespiga Mavi Dalga Desenli Çift Taraflı Plaj Elbisesi

Benzersiz tasarımıyla farkınızı ortaya koyacağınız, vücudunuzun güzelliğini gözler önüne serecek Miespiga Mavi Dalga Desenli Çift Taraflı Plaj Elbisesi pamuklu kumaşıyla bunaltıcı yaz günlerinde sizi kuru tutuyor. Çift taraflı kullanabileceğiniz plaj elbisesinin bir yüzü diğerine göre daha koyu tona sahip. Yüksek emici özelliğinin yanı sıra hızlı kuruyan ürünü havuzda ve denizde kullanabileceğiniz gibi hamam ya da SPA'da tercih edebilirsiniz. Elbise, OECO-TEX standartlarına uygun, doğa dostu materyaller kullanılarak üretiliyor. Yumuşak dokusuyla gün boyu rahat hissettirecek plaj elbisesi, uzun yıllar plajda şıklığınızı konuşturmanızı sağlayacak!