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İçinden çıkan doktorları şaşırttı! Hastalığı var sandı ama... Tam 2 yıldır aynı tamponu kullanıyormuş

26.12.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tampon regl sürecinde pedlere göre çok daha konforlu olabiliyor. Tampon kullanmaya çekinen birçok kişi olsa da özellikle özel günlerde ve spor yaparken tamponu tercih eden kadınların sayısı giderek artıyor. Ancak tamponun sık sık değiştirilmesi gerekiyor. TikTok'ta paylaşım yapan bir sosyal medya kullanıcısı 2 yıldır aynı tamponla yaşadığını öğrendi.

İçinden çıkan doktorları şaşırttı! Hastalığı var sandı ama... Tam 2 yıldır aynı tamponu kullanıyormuş

Tamponun uzun süreli kullanımı vajinada bakterilerin üremesine sebep olarak toksik şok sendromuna yol açabiliyor. Massachusetts’te yaşayan 22 yaşındaki Melanie Galeaz, TikTok hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gençken ağrı ve garip jinekolojik semptomlar yaşamaya başladığını açıkladı. Doktorlar, bir kene tarafından ısırıldığı için Lyme hastalığı olabileceğini düşündüler. Ancak bu belirtilerin ardından şaşırtan gerçek 2 yıl sonra ortaya çıktı.

VÜCUDUNDA ÇEŞİTLİ AĞRILAR HİSSETMEYE BAŞLADI

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Klipte "Ben küçükken bir geyik kenesi tarafından ısırıldım ve Lyme hastalığının tüm semptomlarını yaşadım" dedi. “Ama bende var mı yok mu testler biraz kafa karıştırıcıydı ama tüm belirtilerim olduğu ve ısırıldığım için doktorlar ilaçlarımı verdi, beni yola gönderdiler ve iyileştim. Sonra lisenin ikinci yılında, vücudumda tüm bu ağrıları hissetmeye başladım ve aşağıda gerçekten iğrenç şeyler oluyordu. Doktora gittim ama vajinamda olan ve benim hatam olduğunu bildiğim sorunlardan gerçekten bahsetmedim."

YAŞADIĞI SORUNLARI İLAÇLARLA GÖRMEZDEN GELDİ

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"Ama doktor beni gerçekten hiçe sayıyordu. Kaba ve korkutucu davranıyorlardı. Gerçekten utandım, 14 yaşındaydım. “Gerçekten iğrenç ve utanç vericiydi ve bununla uğraşmak istemedim. Ama bunun Lyme hastalığıyla ilgili bir şey olduğunu ve ilaçlarla onu görmezden gelebileceğimi ve geçeceğini umuyordum.
Melanie kene ısırığı için kendisine verilen ilacı içtiğini ve ağrılarının hafiflediğini anlattı. Ancak yaşadığı jinekolojik sorunlar düzelmiyordu. “Bir şey hakkında strese girdiğimde, onu görmezden geliyorum. Ama bu asla işe yaramaz, özellikle bu durumda. İki yıl sonra, son yılımda hala sorunlar yaşıyordum." dedi.

TAMPON İÇİNDE ÇÖZÜLÜYORDU

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Sonunda tekrar jinekoloğa gitti. Doktor yapılan kontroller sonrasında büyük şok yaşadı. Doktor, rahim ağzının altına yatay olarak yapıştırılmış bir tampon olduğunu söyledi. “Onu dışarı çıkarmak canımı yaktı çünkü içimde çözülüyordu. Parçalanmaya devam etti ve çok tatsız bir deneyimdi."

"DOĞAL OLARAK KÖTÜ KOKTUĞUNU DÜŞÜNÜYORDUM"

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Geriye dönüp baktığında, belki de aslında hiç Lyme hastalığı geçirmediğini ve tüm sorunlarının tamponun sıkışmasına bağlı olduğunu düşündüğünü söyledi. "Lyme hastalığım olduğunu bile sanmıyorum. Doktorlar tampondan vücudumda bir çeşit enfeksiyon kaptığımı düşünüyorlar ki bu mantıklı. Bazen kötü kokuyordu ve doğal olarak böyle koktuğumu düşünerek çok üzülüyordum, bu yüzden onu maskelemenin yollarını buldum."

İÇİNDE BAŞKA TAMPONLAR DA VARDI

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Melanie ayrıca bir aşamada aslında içinde üç tampon olduğunu da sözlerine ekledi. "Bu iki yıllık süre boyunca bir tanesini çıkardım ve bir diğeri de onunla çıktı" dedi. "Bunun ne kadar sürdüğüne dair hiçbir fikrim yok. Bu yüzden iki yıl boyunca bir tane, bilinmeyen bir süre boyunca bir tane ve yaklaşık 8 saat boyunca bir tane vardı.

"ÇOK KÖTÜ BİR DENEYİM YAŞADIM"

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Bu yılın başlarında, Love Island yıldızı Maura Higgins, aylarca tampon bırakma deneyimini paylaştı. 31 yaşındaki , toksik şok sendromuna dikkat çekmek amacıyla bir talk şovda yaşadığı korkunç deneyimden bahsetti. İrlandalı kadın, tamponunu çıkarmayı unuttuktan sonra hastalığa yakalandı ve bu onun giderek daha fazla hastalanmasına neden oldu. Maura, hastalığına neyin sebep olduğunu anlayamadığını, ancak bir doktorun rahim ağzına yapışmış üç aylık tamponu fark etmesiyle şok olduğunu söyledi. ITV'nin Shopping With Keith Lemon programına “Çok kötü bir deneyim yaşadım” dedi.

TAMPON NE ZAMAN DEĞİŞTİRİLMELİ?

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Hijyenik pedlerden farklı olarak vajinal tamponlar çok önemli bir riski de beraberinde getirirler: Toksik şok sendromu. Yaşamı tehdit edebilen bu komplikasyon neyse ki çok nadir görülür ve basit önlemler ile önüne geçilebilir. Bu önlemlerden en önemlisi tamponu 4-8 saatten daha fazla vajinada tutmamaktır. İdeal olan hijyenik ped yerine tampon tercih etmemek, çok gerekli olmadıkça kullanmamak ve kullanıldığında en fazla 6 saat vajinada tutmaktır.

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