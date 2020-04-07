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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ölüm orucunda ölen Grup Yorum üyesi Helin Bölek'le ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ölüm orucunda ölen Grup Yorum üyesi Helin Bölek'le ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 13:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ölüm orucunun 288. gününde hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek'e ilişkin, "Ölüme yatırdılar, öldürdüler, gittiler ziyaret ettiler. Ondan sonra da döndüler etrafında dans ettiler. Yamyamlarda var bu yöntem" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, konser yasaklarının kaldırılması için ölüm orucu eylemi yapan ve 288'inci gününde hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

'YAMYAMLARDA VAR BU YÖNTEM'

Soylu, içerideki ve dışarıdaki örgütlerin bir zaafiyet alanı aradığını, Türkiye'nin en son terör örgütü DHKP-C'nin ölüme yatırdığı ve öldükten sonra da kutsadığı bir tabloyu gördüğünü söyledi. Süleyman Soylu, "Helin Bölek'i ölüme yatırdılar, öldürdüler, gittiler ziyaret ettiler. Onun ölüm orucunun kutsal bir şey olduğunu söylediler. Ondan sonra da döndüler etrafında dans ettiler. Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok. Bu bizim kültürümüzde, anlayışımızda var mı?" ifadelerini kullandı.

Soylu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

'DOKTORLARI TEHDİT ETTİLER'

Bu bir terör örgütü. Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'i aldık hastaneye götürdük, doktorları tehdit ettiler. Hadi bize yaptıkları tehditlerin bir anlamı yok ama bir taraftan hakimleri ve savcıları da tehdit ettiler. Bunlara siyasi mekanizma ve Türk Tabipleri Birliği destek oldu" diye konuştu.


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