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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: DHKP-C'nin kökünü kurutuyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: DHKP-C'nin kökünü kurutuyoruz

31.03.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz. Şehit savcım Mehmet Selim Kiraz, ruhun şâd olsun" dedi. Ayrıca Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, şehit edilişinin 6'ncı yıldönümü dolayısıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda anma programı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: DHKP-C'nin kökünü kurutuyoruz

Bakan Soylu, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilişinin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı.

Soylu, "Bunlara yaptığımız her operasyonda, senin ve şehitlerimizin, yetim kalan evlatların intikamını alıyoruz. DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz. Şehit savcım Mehmet Selim Kiraz, ruhun şâd olsun" dedi.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: MEKANI CENNET OLSUN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Görevi başında şehit edilen savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun.' açıklamasında bulundu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'I ŞEHADETİNİN 6. YILINDA ANDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, makam odasında görevi başında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 6. yılında andı.

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FAHRETTİN ALTUN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dün kahraman Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehit edenlere methiyeler düzenler, terör örgütünün sözde liderlerine 'bin selam' gönderenler, her fırsatta devletimize ve milletimize kin kusanlar, bugün utanmadan demokrat taklidi ve demokrasi edebiyatı yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 yıl önce, ülkeye ve millete şerefle hizmet eden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, DHKP-C'li teröristler tarafından görevi başındayken şehit edildiğini anımsattı.

Terörden ve teröristten yana tavır almaktan çekinmeyen sözde gazetecilerin, bu saldırıyı yapanları kutsadıklarını belirten Altun, "Şehitlerimizin aziz hatıralarından ve şehit ailelerimizden hiç utanmadılar. Bu topraklara ve aziz milletimize olan nefretlerini iğrenç manşetlerle gösterdiler. Hain terör saldırılarını 'mecbur bırakılan bir yöntem' diyerek, aklamaya çalıştılar." değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dün kahraman Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehit edenlere methiyeler düzenler, terör örgütünün sözde liderlerine 'bin selam' gönderenler, her fırsatta devletimize ve milletimize kin kusanlar, bugün utanmadan demokrat taklidi ve demokrasi edebiyatı yapıyorlar. Bu millete yaptıkları hiçbir kötülüğü, devletimize yaptıkları hiçbir ihaneti asla unutmadık, unutmayacağız. Dağdaki teröristlerle mücadele ettiğimiz gibi şehirdeki kravatlı teröristlerle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ettikleri her ihanetin hesabını onlardan soracağız. Aziz milletimize, değerlerimize ve devletimize olan düşmanlıklarıyla emperyal güçlere maşa oldular. Bu topraklarda sebep oldukları her acıyı, her hüznü ve her nifakı Allah'ın izniyle sonlandıracağız. Tüm şehitlerimize binlerce rahmet niyazıyla, mekanları cennet olsun."

ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ ÖLÜMÜNÜN 6'NCI YILINDA ADLİYEDE ANILDI

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, şehit edilişinin 6'ncı yıldönümü dolayısıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda anma programı düzenlendi. Atrium alanında düzenlenen törene şehidin babası Hakkı Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar, adliye çalışanları, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Gönül Yıldız ve avukatlar katıldı.

DHA-AA

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