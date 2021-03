İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: DHKP-C'nin kökünü kurutuyoruz

Terörden ve teröristten yana tavır almaktan çekinmeyen sözde gazetecilerin, bu saldırıyı yapanları kutsadıklarını belirten Altun, "Şehitlerimizin aziz hatıralarından ve şehit ailelerimizden hiç utanmadılar. Bu topraklara ve aziz milletimize olan nefretlerini iğrenç manşetlerle gösterdiler. Hain terör saldırılarını 'mecbur bırakılan bir yöntem' diyerek, aklamaya çalıştılar." değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dün kahraman Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehit edenlere methiyeler düzenler, terör örgütünün sözde liderlerine 'bin selam' gönderenler, her fırsatta devletimize ve milletimize kin kusanlar, bugün utanmadan demokrat taklidi ve demokrasi edebiyatı yapıyorlar. Bu millete yaptıkları hiçbir kötülüğü, devletimize yaptıkları hiçbir ihaneti asla unutmadık, unutmayacağız. Dağdaki teröristlerle mücadele ettiğimiz gibi şehirdeki kravatlı teröristlerle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ettikleri her ihanetin hesabını onlardan soracağız. Aziz milletimize, değerlerimize ve devletimize olan düşmanlıklarıyla emperyal güçlere maşa oldular. Bu topraklarda sebep oldukları her acıyı, her hüznü ve her nifakı Allah'ın izniyle sonlandıracağız. Tüm şehitlerimize binlerce rahmet niyazıyla, mekanları cennet olsun."