İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Romanyalı mevkidaşıyla görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Romanyalı mevkidaşı Carmen Daniela Dan ile bir araya geldi.
Budapeşte süreci 6’ncı Bakanlar Konferansı kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Romanya İçişleri Bakanı Carmen Daniela Dan’la bir araya geldi. Şişli’de bulunan bir otelde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, “İkili işbirliği faaliyetleri, güvenlik, göç, terörle mücadele, PKK, PYD, YPG, DEAŞ ve FETÖ’nün Romanya’daki faaliyetleri ilgili ortak mücadele" konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
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