HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bin 964 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bin 964 kişi yakalandı

13.06.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'nca, dün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması'nda bin 964 kişinin yakalandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bin 964 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülke genelinde dün eş zamanlı olarak 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması' gerçekleştirildi. 11 bin 838 ekip, 41 bin 521 personelin görev aldığı uygulamalarda adli mercilerden izin almak kaydıyla 2 bin 962 adreste arama yapıldı.

BİN 964 KİŞİ YAKALANDI

Uygulamada; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 480, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 243, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 84, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 37, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 10 kişi olmak üzere; 854'ü hükümlü 1110'u yakalama emri ile aranmakta olan toplam 1964 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında adam öldürme suçundan 16, hırsızlık suçundan 245, yaralama suçundan 213, cinsel suçlardan 29, yağma suçundan 37, dolandırıcılık suçundan 52, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 71, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 4 kişi yer alırken, 3’ü çocuk olmak üzere 10 kayıp kişi bulundu. Ayrıca 809 kaçak göçmen ve 15 organizatör yakalandı, 365 araca ise idari yaptırım uygulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda; çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve delici/ kesici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Hz. Musa'nın diktiğine inanılan ağaca yoğun ilgi! Hz. Musa'nın diktiğine inanılan ağaca yoğun ilgi!
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Eriksen için etten duvar ördüler!

Eriksen için etten duvar ördüler!

Ünlü yönetmenin başı oğluyla dertte! Çırılçıplak görüntülendi

Ünlü yönetmenin başı oğluyla dertte! Çırılçıplak görüntülendi

Yanan aracın yanına bırakılan not kafaları karıştırdı

Yanan aracın yanına bırakılan not kafaları karıştırdı

Ağızları açık bırakan olay! Suyun üzerine çıkıp dalgıcı tükürdü

Ağızları açık bırakan olay! Suyun üzerine çıkıp dalgıcı tükürdü

İstanbul'da "pes" dedirten görüntüler

İstanbul'da "pes" dedirten görüntüler

Azerbaycan 15 tutukluyu Ermenistan'a iade etti

Azerbaycan 15 tutukluyu Ermenistan'a iade etti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına onlar da dahil edildi

Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına onlar da dahil edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.