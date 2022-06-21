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  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist daha ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist daha ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu

21.06.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları sonucunda 4 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu. Teslim olan teröristlerin 2013 ve 2015 yıllarında örgüte katıldıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist daha ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu

İçişleri Bakanlığı 4 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015'te örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 47'ye yükseldi. (AA)

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pkk İçişleri Bakanlığı
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