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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bedirhan Abo öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'ndan, 31 Ekim'de Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Kırmızı kategoride 4 milyon TL ödülle aranan "Masiro" kod adlı terörist Bedirhan Abo olduğu açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

bedirhan

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Anahtar Kelimeler:
bedirhan abo İçişleri Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
4 milyon devlete kaldı iyi
BU TERÖRİSTLERİ BÜYÜTEN ABD İDİ LİSTEYİ VERENDE ONLAR, SÖZDE KUZEY SURİYEDE DEVLET KURULACAK ŞİMDİ.... BARZANİ DENEDİ AYNI NUMARAYI TUTMADI...SALİH MÜSLÜMDE TUTTURAMAYACAK....SON SZÖ TÜRKİYE İRAN GİBİ DİK DURURSA KİMSE KILINA DOKANAMAZ DURMAZSA HALİ PERİŞAN DİKKAT.....ERDOĞAN ABD NİN GİZLİ VE AÇIK DOSTUDUR MİLLET UYANACAK DERİN HİPNOZDAN YAKINDA.İMZA OZAYDİN65
4 milyon ödülü mehmetçik vakfına yatırın hemen makbuzu da paylaşın.
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