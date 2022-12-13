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  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

13.12.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-15 operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin Gri kategoride olduğunu belirtti. Açıklamasının devamında İçişleri, PKK’nın sözde Gabar Cephesi takım sorumlusu tutuklandığını aktardı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin Gri kategoride olduğu belirlendi, PKK’nın sözde Gabar Cephesi takım sorumlusu tutuklandı" açıklamasını yaptı.

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İçişleri Bakanlığı terörist

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