İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-15 operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin Gri kategoride olduğunu belirtti. Açıklamasının devamında İçişleri, PKK’nın sözde Gabar Cephesi takım sorumlusu tutuklandığını aktardı.
İçişleri Bakanlığı, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin Gri kategoride olduğu belirlendi, PKK’nın sözde Gabar Cephesi takım sorumlusu tutuklandı" açıklamasını yaptı.
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