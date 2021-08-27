HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Lilit Amed' kod adlı Hatun Dağtaş yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Lilit Amed' kod adlı Hatun Dağtaş yakalandı

27.08.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten turuncu kategorideki 'Lilit Amed' kod adlı Hatun Dağtaş'ın Diyarbakır Emniyetinin çalışması ile yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Lilit Amed' kod adlı Hatun Dağtaş yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda, terör örgütü PKK/KCK 'sözde Amed eyaletinde' sorumlu düzeyde faaliyet gösteren turuncu kategorideki Hatun Dağtaş, dün Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla Kocaköy ilçesinde saklandığı köy evinde yakalandı.

Teröriste yardım ve yataklık eden 2 kişinin de gözaltına alındığı operasyonda, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği,1 tabanca, 2 el bombası ile birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

368d58f08b37fa3acf036bc742e7e354

EL BOMBALI SALDIRIYI PLANLAYANLAR ARASINDA

Terörist Dağtaş'ın 26 Temmuz 2011'de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü/Motosikletli Timler Amirliği Hizmet Binasına el bombası atılması olayını planlayan örgüt üyelerinden olduğu, ayrıca Diyarbakır kırsalında gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu tespit edildi. Terörist Dağtaş ile 2 kişinin adli işlemleri devam ediyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mahallenin nüfusu gece 12, gündüz 200 binBu mahallenin nüfusu gece 12, gündüz 200 bin
Akılalmaz olay! Prezervatif yerine kullandı, hayatını kaybettiAkılalmaz olay! Prezervatif yerine kullandı, hayatını kaybetti
Vahim tablo gözler önüne serildi! Yüzde bin 50 arttıVahim tablo gözler önüne serildi! Yüzde bin 50 arttı
Anahtar Kelimeler:
pkk İçişleri Bakanlığı Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Apple'ın açığını bulmuştu, servet sahibi oluyor

Apple'ın açığını bulmuştu, servet sahibi oluyor

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! Yenileri geliyor

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! Yenileri geliyor

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.