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İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? Kamuda esnek çalışma düzeni kaldırıldı mı?

01.03.2021 23:10 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? Kamuda esnek çalışma düzeni kaldırıldı mı?

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarda kademeli normalleşme sürecine girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararlara yönelik yaptığı açıklamada kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren detaylara yer verdi. Peki, kamuda esnek çalışma düzeni kaldırıldı mı? İşte, kamu kuruluşları çalışma saatleri hakkında detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Millete Sesleniş konuşmasında Kabine Toplantısı'nın ardından kısıtlamalara yönelik alınan kararları duyurdu. Restoran ve kafelerin açılması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına yönelik sınırlamaların akıbetinin yanı sıra en çok merak edilen konulardan biri de "esnek çalışma düzeni kaldırıldı mı? sorusunun yanıtı oldu. Erdoğan konuşmasında, kamu kuruluşlarının çalışma saatleri hakkında da detaylara yer verdi. Peki, Kamuda esnek çalışma düzeni kaldırıldı mı? İşte, kamu kuruluşları çalışma saatlerine yönelik alınan son karar!

Kamu kuruluşları esnek çalışma düzeni kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde kademeli normalleşme sürecine geçişte alınan tedbirlerin esnetilmesine yönelik açıklamada bulundu. Alınan yeni karara göre; kamuda esnek çalışma düzeni kaldırıldı. Erdoğan, kamu kuruluşları çalışma saatlerine yönelik açıklamasında tüm Türkiye'de kamu çalışma saatlerinin normale döneceğini duyururken, ihtiyaç olması halinde valiliklerin bu konuda düzenleme yapabileceğini belirtti.


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