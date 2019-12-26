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  4. İçişleri Bakanlığı müfettişleri Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin Aygün'den bilgi aldı

İçişleri Bakanlığı müfettişleri Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin Aygün'den bilgi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 18:29 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı müfettişleri Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin Aygün'den bilgi aldı

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki iddialarına ilişkin müfettişlere bilgi verdi.

Edinilen bilgiye göre, Aygün'ün, Yavaş ve CHP'li bazı Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle ilgili iddialarını araştırmak üzere görevlendirilen İçişleri Bakanlığı müfettişleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Aygün'ün bilgisine başvuran Bakanlık müfettişleri, CHP'li Meclis üyeleri ile yapılan görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi aldı ve belgeleri talep etti.

Bakanlık müfettişlerinin, Aygün'ün iddialarında adı geçen CHP'li Belediye Meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da bilgisine başvuracağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün

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