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İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

30.11.2020 08:36 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kovid -19 salgını dolayısıyla 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi saat 05.00'e kadar istisnalar hariç sokağa çıkma kısıtlanmıştır. Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 12 bin 671 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır" denildi.

'HAYATIN HER ALANINDA BELİRLENEN KURALLARA UYMAYA DEVAM ETMELİYİZ'

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Temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine dikkat çekilen açıklamanın devamında İçişleri Bakanlığı, "Vaka sayılarında artış yaşandığı bu günlerde temizlik, maske ve mesafe tedbirlerinin yanı sıra hayatın her alanında belirlenen yeni kurallara uymaya devam etmeliyiz. Unutmayalım ki koronavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz. Aziz Milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

(DHA)

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