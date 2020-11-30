Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı geçen hafta sıkılaştırılan tecrit önlemlerine rağmen günlük ölüm sayıları art arda yedinci günde de artış kaydederek rekor kırdı.

ZİRVEYİ GÖRDÜ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Pazar günü salgında 185 kişi hayatını kaybetti. Günlük ölüm sayısı salgın başından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, salgının ilk zirveyi yaptığı Nisan ayındaki seviyenin %45 üzerini görmüş oldu.

VAKA SAYISINDA AZ DA OLSA GERİLEME

Vaka sayısı Cumartesi günü 30,103'e yükselerek salgın başından bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra dün 29,281 olarak gerçekleşti.

DÜNYADA EN ÇOK YENİ VAKA AÇIKLAYAN 4. ÜLKE

Sağlık Bakanlığı asemptomatik olanları da içeren vaka sayısını Temmuz ayından bu yana ilk defa geçen hafta Çarşamba günü açıklamaya başladı. Bu verilere göre Türkiye'de ABD, Hindistan ve Brezilya'nın ardından dünyanın en çok yeni vaka açıklayan dördüncü ülkesi oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük hasta sayısı sayısı ise dün 6,439 oldu, iyileşen hasta sayısı 4,015'te kaldı.

Salgının başlangıcından bu yana koronavirüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 13,558'e yükselirken, hasta sayısı ise 494,351 kişi oldu.

(Reuters)

