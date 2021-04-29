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İçişleri Bakanlığı'ndan 'tam zamanlı kısıtlama' hatırlatması

29.04.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, saat 19.00'da başlayacak 17 günlük tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'tam zamanlı kısıtlama' hatırlatması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid- 19 salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde bugün saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı anımsatıldı.

Açıklamada, kısıtlama süresince hizmet verecek işletmeler ve çalışma saatleri şu şekilde hatırlatıldı:

"Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması süresince; bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00- 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Bu saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır. Yeme- içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir. Yeme- içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecektir. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, sadece ekmek satışı ve unlu mamul satışı yapmak kaydıyla açık olacaktır."

YAŞLI VE HASTALAR İÇİN TELEFON NUMARASI

Açıklamada, tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşların 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı ifade edildi. (DHA)


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