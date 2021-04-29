İçişleri Bakanlığı'ndan 'tam zamanlı kısıtlama' hatırlatması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid- 19 salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde bugün saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı anımsatıldı.

Açıklamada, kısıtlama süresince hizmet verecek işletmeler ve çalışma saatleri şu şekilde hatırlatıldı:



"Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması süresince; bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00- 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Bu saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır. Yeme- içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir. Yeme- içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecektir. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, sadece ekmek satışı ve unlu mamul satışı yapmak kaydıyla açık olacaktır."