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İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrasında İstanbul Barosu harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 15:08 | Son Güncelleme

İstanbul Barosu, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri genelgesi doğrultusunda genel kurul seçimlerinin ertelenmesine neden olan kararlara itiraz ve iptal başvurusunda bulundu. İstanbul Barosu, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin "etkinliklerin 2 Ekim'den 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmesine" ilişkin kararının iptali için idare mahkemesine başvururken; İstanbul İl Seçim Kurulu'na da itirazda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrasında İstanbul Barosu harekete geçti

İstanbul Barosu adına avukat Atilla Özen tarafından İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesine sunulan dilekçeyle, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı erteleme kararına ilişkin yürütmenin durdurulması için başvuruda bulunuldu. Başvuru dilekçesinde, 48 bin 949 üyenin kayıtlı olduğu İstanbul Barosu'nun 3-4 Ekim'de genel kurul için toplanacağı, çoğunluk sağlanamazsa 10-11 Ekim'de toplantının yapılacağının duyurulduğu hatırlatıldı.

'ALINAN KARAR HUKUKA AYKIRIDIR'

Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu'nca Yüksek Seçim Kurulu'nun 2 Ekim tarihli kararıyla "İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun karar alması durumunda baro seçimlerinin yapılmayacağına" dair kararı ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi'nce "2 Ekim 2020'den 1 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin ertelenmesine" ilişkin karar alındığı kaydedildi. Bu karar üzerine İstanbul Barosu Genel Kurulu ve organ seçimlerinin iptaline karar verildiği belirtildi. Kararın "Genel Kurulun yapılacağı 3 Ekim günü saat 10.00'dan, 10 saat 10 dakika önce baroya tebliğ edildiği" belirtildi. Dilekçede, "Toplu açılışların ve siyasi parti mitinglerinin yapıldığı şu dönemde baroların, bölünmesi ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine karşıtlık geliştirmeleri üzerine alınan karar sebep unsuru yönünden hukuka aykırıdır. İl Hıfzıssıhha Meclisinin İstanbul Barosundan koronavirüse karşı alınan tedbirleri sormadan erteleme kararı vermesi hukuka uygun düşmemiştir" denilerek yürütmenin durdurulması ve kararın iptali talep edildi.

İstanbul Barosu, İstanbul İl Seçim Kurulu'na sunulmak üzere Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu'na da itirazda bulundu. Dilekçede, "Yasa ile düzenlenen ve yapılması zorunlu olan genel kurulun, İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla ve İlçe Seçim Kurulu kararıyla ertelenebilmesi olanaklı değildir. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İl Hıfzıssıhha Meclislerine böyle bir karar verme yetki vermediği gibi, İlçe Seçim Kurullarının da böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. Alınan karar Anayasanın 67. maddesiyle güvence altına alınan seçme ve seçilme hakkına aykırıdır" denildi. Dilekçede, Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 2 Ekim 2020 günlü kararının kaldırılması talep edildi.

Kaynak: DHA

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