İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler? İçişleri Bakanlığı personel sınav başvurusu nasıl yapılır? Detaylar açıklandı

İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanları araştırılıyor. Kamu kuruluşunda görev yapmak isteyen vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanlarına başvurularını gerçekleştiriyorlar. İlanda alım yapılacak kadroların özel ve genel başvuru şartları, hangi kadrolara alım yapılacağı ve iller de yer aldı. Başvuru işlemleri, internet üzerinden gerçekleştirilecek. İşte İçişleri Bakanlığı personel alımına dair detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular 11-15 Nisan tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" adresinde üzerinden e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sözlü sınav ise 25-30 Nisan tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL SINAV BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı 7 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre lise, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatına alım yapılacak. Alım yapılacak personel toplam 28 ilde değerlendirilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER

Adaylarda KPSS puan şartı aranırken başvuru tarihleri ve alım yapılacak kadrolar belli oldu. Büro personeli, avukat, tercüman, tekniker, arşiv uzmanı, destek personeli ve diğer kadrolar için şartlar duyuruldu.156 büro personeli, 117 çağrı karşılama personeli alımı yapılacak.

Başvuruda bulunacak adayların ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 türünden en az 60 ve üzerinde puan alması gerekiyor.



