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İçişleri Bakanlığı: “Van’da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 09:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Van’da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Van’da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personelin operasyona katıldığı ifade edildi.
Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığınca “Yıldırım-10 Norduz” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personel görev aldı.

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