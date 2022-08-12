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İçişleri Bakanlığından Kılıçdaroğlu'na yanıt!

12.08.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrasında İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden bir açıklama geldi. Genel Müdürlük açıklamasında "MERNİS'te bugüne kadar da herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Kişi bilgilerinde yanlışlık ya da hata olmadığının en büyük delili de bugüne kadar düzenlenmiş olan 76 milyon çipli kimlik kartı ve 9 milyon yeni nesil pasaporttur" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığından Kılıçdaroğlu'na yanıt!

İçişleri Bakanlığından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi. "MERNİS'te bugüne kadar da herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır" diyen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Kişi bilgilerinde yanlışlık ya da hata olmadığının en büyük delili de bugüne kadar düzenlenmiş olan 76 milyon çipli kimlik kartı ve 9 milyon yeni nesil pasaporttur."

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Kemal Kılıçdaroğlu
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