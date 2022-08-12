İçişleri Bakanlığından Kılıçdaroğlu'na yanıt!

İçişleri Bakanlığından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi. "MERNİS'te bugüne kadar da herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır" diyen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Kişi bilgilerinde yanlışlık ya da hata olmadığının en büyük delili de bugüne kadar düzenlenmiş olan 76 milyon çipli kimlik kartı ve 9 milyon yeni nesil pasaporttur."

Ana muhalefet partisinin yaptığı açıklamalara ilişkin kamuoyu duyurumuz❗❗❗ pic.twitter.com/Mys3hRV9lW — Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) August 12, 2022



