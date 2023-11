İddia doğru çıktı! Rockstar Games, GTA 6'nın fragmanını yayınlayacağı tarihi duyurdu

Bloomberg, Take-Two Interactive şirketinin bir bölümü olan Rockstar Games'in yakın kaynaklara göre, merakla beklenen bir sonraki Grand Theft Auto oyununu bu hafta içinde duyurmayı planladığını iddia etmişti. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynakların, şirketin, önümüzdeki ay Rockstar'ın 25. yıldönümünü kutlamak adına Grand Theft Auto VI için bir fragman yayınlamayı planladığını söyledikleri aktarılmıştı. Bu iddialar gün içinde tartışma konusu olurken, Rockstar Games'ten açıklama geldi.

Rockstar Games, bir sonraki Grand Theft Auto'nun ilk fragmanını aralık ayında yayınlayacaklarını duyurdu.

Şirket, sosyal medya hesabından Sam Houser imzalı açıklamasının sonunda "Aralık ayı başlarında bir sonraki Grand Theft Auto'nun ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu deneyimleri sizlerle daha uzun yıllar paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.



Thank you,

Sam Houser