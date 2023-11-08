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  4. İddia doğru çıktı! Rockstar Games, GTA 6'nın fragmanını yayınlayacağı tarihi duyurdu

İddia doğru çıktı! Rockstar Games, GTA 6'nın fragmanını yayınlayacağı tarihi duyurdu

08.11.2023 16:29 | Son Güncelleme:
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Rockstar Games'in önümüzdeki ay merakla beklenen Grand Theft Auto VI (GTA VI/GTA 6) için bir fragman yayınlamayı planladığı iddia edilmişti. Şirket, bir sonraki Grand Theft Auto'nun (Adının Grand Theft Auto VI, kısaca GTA VI/GTA 6 olması bekleniyor) fragmanını aralık ayında yayınlayacaklarını duyurdu.

İddia doğru çıktı! Rockstar Games, GTA 6'nın fragmanını yayınlayacağı tarihi duyurdu

Bloomberg, Take-Two Interactive şirketinin bir bölümü olan Rockstar Games'in yakın kaynaklara göre, merakla beklenen bir sonraki Grand Theft Auto oyununu bu hafta içinde duyurmayı planladığını iddia etmişti. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynakların, şirketin, önümüzdeki ay Rockstar'ın 25. yıldönümünü kutlamak adına Grand Theft Auto VI için bir fragman yayınlamayı planladığını söyledikleri aktarılmıştı. Bu iddialar gün içinde tartışma konusu olurken, Rockstar Games'ten açıklama geldi.

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YENİ GTA OYUNUNUN FRAGMANI GELİYOR! İŞTE VERİLEN TARİH

Rockstar Games, bir sonraki Grand Theft Auto'nun ilk fragmanını aralık ayında yayınlayacaklarını duyurdu.

Şirket, sosyal medya hesabından Sam Houser imzalı açıklamasının sonunda "Aralık ayı başlarında bir sonraki Grand Theft Auto'nun ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu deneyimleri sizlerle daha uzun yıllar paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


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