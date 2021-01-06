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İddia: iPhone 13 Pro modellerinin ekranı Samsung'a emanet!

06.01.2021 18:12 | Son Güncelleme:
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İddia: iPhone 13 Pro modellerinin ekranı Samsung'a emanet!

Apple iPhone 13 için planlarını oluşturmaya başladı. Güney Kore kaynaklı iddialara göre Apple, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde kullanılması beklenen 120 Hz'lik LTPO ekranların tedariğini Samsung tek başına sağlayacak.

iPhone 12 ailesi ekim ayında tanıtıldı. Bu yüzden yeni iPhone'lar taze tanıtılmış sayılabilir. Ancak tüm bunlar, iPhone 13 hakkındaki yeni sızıntıların paylaşılmasına engel değil. Örneğin bunlardan biri, önce iPhone 13 modellerinin tamamının LiDAR sensöre ev sahipliği yapacağı yönündeydi. The Elec tarafından paylaşılan yeni bilgiler ise iPhone 13 modellerinde kullanılacak sensöre değil, iPhone 13 modellerinin ekranına odaklanmakta.

İPHONE 13 MODELLERİ 120 HZ LTPO EKRAN İLE GELECEK

Paylaşılan bilgilere göre Apple, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşacak dört yeni iPhone modelinde farklı ekran teknolojilerine yer verecek. Bu noktada iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri OLED değil, bazı Apple Watch modellerinde de bulunan ve daha düşük enerji tüketen LTPO teknolojisine sahip ekranlara sahip olacak. Ayrıca bu paneller, 120 Hz ekran yenileme hızını da destekleyecek. Yani iddialara bakılırsa, iPhone takipçilerinin beklediği yüksek yenileme hızı sonunda geliyor. Ancak anlaşmada Samsung'un adı geçiyor.

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SAMSUNG TEK TEDARİKÇİSİ OLACAK

İddialara göre Apple, ProMotion olarak adlandırılan 120 Hz ekranlar Samsung tarafından üretilecek. Yani Samsung, tıpkı iPhone 12 modellerinde olduğu gibi iPhone 13 modellerinde de Apple'ın tedarikçisi olacak. Fakat Samsung, LTPO ekranların tek tedarikçisi olarak konumlanacak. En azından The Elec'in paylaştığı bilgiler bu yönde. Son olarak firmalardan konu hakkında resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim.

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